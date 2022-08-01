https://uz.sputniknews.ru/20220801/kosovo-otlojilo-do-sentyabrya-ogranicheniya-vezda-s-serbskimi-dokumentami-26706259.html

Косово отложило до сентября ограничения въезда с сербскими документами

Косово отложило до сентября ограничения въезда с сербскими документами

Ранее президент Сербии Вучичи заявил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом документами.

2022-08-01T11:49+0500

2022-08-01T11:49+0500

2022-08-01T11:49+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Власти самопровозглашенной республики Косово приняли решение отложить до 1 сентября ограничения въезда с сербскими документами и номерами, которые вызывали напряженность в крае. Об этом сообщает Радио Sputnik."Правительство республики Косово острейшим образом осуждает сегодняшнюю блокаду трасс на севере Косово и стрельбу местных вооруженных людей по полиции… Премьер (Альбин) Курти вместе с президентом (Вьосой) Османи и заместителем премьера… провели встречи с американскими и европейскими международными представителями. Правительство Косово взяло обязательство с понедельника 1 августа 2022 года отложить проведение решения… до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны баррикады и восстановлена свобода передвижения на севере Косово. Благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффри Ховени за их приверженность и вклад", — говорится в сообщении косовского "кабмина".Ранее стало известно, что президент Сербии Вучич рассказал, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами.Затем в воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.Читайте также:

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сербия, документы, въезд, президент, граждане, полиция