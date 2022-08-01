https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-mid-rossii-zayavili-chto-zapad-stremitsya-politizirovat-rabotu-interpola-26708180.html

В МИД России заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола

В МИД России заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола

В западных государствах периодически звучат призывы приостановить членство России в организации.

2022-08-01T12:35+0500

2022-08-01T12:35+0500

2022-08-01T12:35+0500

в мире

мид россии

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запад

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интерпол

членство

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Запад стремится использовать Интерпол в своих политических целях и перекрыть доступ российской стороне к каналам организации. Подобные шаги безрассудны и подрывают общую работу всей международной структуры. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.Он отметил, что в западных государствах время от времени слышны призывы ограничить российской стороне возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство России в данной организации.По заявлению дипломата, подобные действия стран Запада являются безрассудными и ничем не обоснованными", а также ставят под угрозу основную цель, ради которой создавался Интерпол в 1923 году – "обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью".Директор департамента особо выделил, что Россия остается открытой для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, однако "профессиональное взаимодействие как на "площадке" Интерпола, так и на двусторонней основе необходимо выстраивать вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры".Читайте также:

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мид россии, россия, запад, работа, интерпол, членство