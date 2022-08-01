https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-mid-rossii-zayavili-chto-zapad-stremitsya-politizirovat-rabotu-interpola-26708180.html
В МИД России заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола
В МИД России заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола
В западных государствах периодически звучат призывы приостановить членство России в организации.
2022-08-01T12:35+0500
2022-08-01T12:35+0500
2022-08-01T12:35+0500
в мире
мид россии
россия
запад
работа
интерпол
членство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/01/26707466_0:129:2048:1281_1920x0_80_0_0_336ef25b3937c19e160105a3adcee603.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Запад стремится использовать Интерпол в своих политических целях и перекрыть доступ российской стороне к каналам организации. Подобные шаги безрассудны и подрывают общую работу всей международной структуры. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.Он отметил, что в западных государствах время от времени слышны призывы ограничить российской стороне возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство России в данной организации.По заявлению дипломата, подобные действия стран Запада являются безрассудными и ничем не обоснованными", а также ставят под угрозу основную цель, ради которой создавался Интерпол в 1923 году – "обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью".Директор департамента особо выделил, что Россия остается открытой для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, однако "профессиональное взаимодействие как на "площадке" Интерпола, так и на двусторонней основе необходимо выстраивать вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры".Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/01/26707466_84:0:1964:1410_1920x0_80_0_0_d95c486e8ef1adae2d631306bced0424.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид россии, россия, запад, работа, интерпол, членство
В МИД России заявили, что Запад стремится политизировать работу Интерпола
В западных государствах периодически звучат призывы приостановить членство России в организации.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Запад стремится использовать Интерпол в своих политических целях и перекрыть доступ российской стороне к каналам организации. Подобные шаги безрассудны и подрывают общую работу всей международной структуры. Об этом сообщил
директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
Он отметил, что в западных государствах время от времени слышны призывы ограничить российской стороне возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство России в данной организации.
"Они (западные страны - Sputnik) стремятся использовать полицейскую организацию исключительно в политических интересах, надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола", - подчеркнул Тарабрин.
По заявлению дипломата, подобные действия стран Запада являются безрассудными и ничем не обоснованными", а также ставят под угрозу основную цель, ради которой создавался Интерпол в 1923 году – "обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью".
"Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить Устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство. В этом контексте особое значение принимает статья 3 Устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характер", - отметил он.
Директор департамента особо выделил, что Россия остается открытой для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, однако "профессиональное взаимодействие как на "площадке" Интерпола, так и на двусторонней основе необходимо выстраивать вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры".