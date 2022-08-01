Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220801/mid-rossii-neskolko-stran-nato-podderjivayut-verbovku-naemnikov-ukrainoy-26701996.html
МИД России: несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной
МИД России: несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной
В процесс вербовки наряду с НПО вовлечены дипломатические представительства Украины за рубежом.
2022-08-01T10:21+0500
2022-08-01T10:21+0500
мид россии
нато
вербовка
представительство
украина
специальная военная операция россии в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18395298_0:81:3113:1832_1920x0_80_0_0_07d7b302d97e3467c4583787600f9d3c.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку иостранных граждан Киевом для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.Кроме этого, он отметил, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и зарубежные дипломатические представительства Украины. Это противоречит международным соглашениям, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что прибыших на Украину наемников нельзя считать комбатантами. По его словам, "лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме". Также в июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что количество незаконно воюющих в Донбассе иностранцев сокращается — они предпринимают попытки покинуть Украину.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18395298_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_c23f54a284250f0cdee09228c0328486.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид россии, нато, вербовка, представительство, украина

МИД России: несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной

10:21 01.08.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В процесс вербовки наряду с НПО вовлечены дипломатические представительства Украины за рубежом.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку иостранных граждан Киевом для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
"Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима", — заявил дипломат.
Кроме этого, он отметил, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и зарубежные дипломатические представительства Украины. Это противоречит международным соглашениям, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что прибыших на Украину наемников нельзя считать комбатантами. По его словам, "лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме". Также в июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что количество незаконно воюющих в Донбассе иностранцев сокращается — они предпринимают попытки покинуть Украину.
Читайте также:
Киев нанес ракетный удар по СИЗО, в котором содержат украинских пленных
Как в Чечне учат добровольцев, желающих попасть на СВО
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0