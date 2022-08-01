https://uz.sputniknews.ru/20220801/mid-rossii-neskolko-stran-nato-podderjivayut-verbovku-naemnikov-ukrainoy-26701996.html
МИД России: несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной
МИД России: несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной
В процесс вербовки наряду с НПО вовлечены дипломатические представительства Украины за рубежом.
2022-08-01T10:21+0500
2022-08-01T10:21+0500
2022-08-01T10:21+0500
мид россии
нато
вербовка
представительство
украина
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку иостранных граждан Киевом для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.Кроме этого, он отметил, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и зарубежные дипломатические представительства Украины. Это противоречит международным соглашениям, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что прибыших на Украину наемников нельзя считать комбатантами. По его словам, "лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме". Также в июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что количество незаконно воюющих в Донбассе иностранцев сокращается — они предпринимают попытки покинуть Украину.Читайте также:
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мид россии, нато, вербовка, представительство, украина
МИД России: несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной
В процесс вербовки наряду с НПО вовлечены дипломатические представительства Украины за рубежом.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку иостранных граждан Киевом для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости
рассказал директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
"Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима", — заявил дипломат.
Кроме этого, он отметил, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и зарубежные дипломатические представительства Украины. Это противоречит международным соглашениям, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что прибыших на Украину наемников нельзя считать комбатантами. По его словам, "лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме". Также в июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что количество незаконно воюющих в Донбассе иностранцев сокращается — они предпринимают попытки покинуть Украину.