https://uz.sputniknews.ru/20220801/mid-rossii-neskolko-stran-nato-podderjivayut-verbovku-naemnikov-ukrainoy-26701996.html

МИД России: несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной

МИД России: несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной

В процесс вербовки наряду с НПО вовлечены дипломатические представительства Украины за рубежом.

2022-08-01T10:21+0500

2022-08-01T10:21+0500

2022-08-01T10:21+0500

мид россии

нато

вербовка

представительство

украина

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку иостранных граждан Киевом для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.Кроме этого, он отметил, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и зарубежные дипломатические представительства Украины. Это противоречит международным соглашениям, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что прибыших на Украину наемников нельзя считать комбатантами. По его словам, "лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме". Также в июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что количество незаконно воюющих в Донбассе иностранцев сокращается — они предпринимают попытки покинуть Украину.Читайте также:

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мид россии, нато, вербовка, представительство, украина