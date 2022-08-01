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В Охотском море спасают гренландского кита – видео
В Охотском море спасают гренландского кита – видео
Гибель кита будет большим уроном для всей Охотоморской популяции.
2022-08-01T20:01+0500
2022-08-01T20:01+0500
в мире
кит
море
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Готовится план спасения гренландского кита, запутавшегося в рыбацких сетях в Охотском море. Об этом заявили в министерстве туризма Хабаровского края, передает Sputnik Беларусь.На прошедшей неделе участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местный туроператор вывозили туристов в море, где неподалеку от острова Рейнеки они нашли млекопитающее, попавшее в невод недалеко от берега. Кит намотал на себя сеть."По инициативе Росприроднадзора организован оперативный штаб для выработки мер по спасению краснокнижника. Специалисты проводят постоянный мониторинг состояния млекопитающего. Инспектор Росприроднадзора выехал на место для оказания помощи животному. Держим ситуацию на контроле", - сообщается в релизе.Волонтеры заявили, что киту удалось частично выбраться из сетей, но он не подпускает к себе людей – при приближении животное уходит на глубину. Невод все еще угрожает его жизни.Гренландские киты весь год живут в Охотском море, не покидая российскую акваторию. В XX веке их насчитывалось на этой территории несколько тысяч, но из-за хищнического китобойного промысла их почти целиком уничтожили. Охотоморская популяция гренландского кита включена в Красную книгу России. При этом в мире их всего насчитывается не более 400 особей.Читайте также:Почему в Узбекистане нужны метеорологи с российскими знаниями – эксперт
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кит, море

В Охотском море спасают гренландского кита – видео

20:01 01.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Olga Shpak / A bowhead whaleГренландский кит в Охотском море
Гренландский кит в Охотском море - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Olga Shpak / A bowhead whale
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Специалисты сообщили, что гибель кита будет большим уроном для всей Охотоморской популяции: их всего в мире не более 400 особей.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Готовится план спасения гренландского кита, запутавшегося в рыбацких сетях в Охотском море. Об этом заявили в министерстве туризма Хабаровского края, передает Sputnik Беларусь.
На прошедшей неделе участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местный туроператор вывозили туристов в море, где неподалеку от острова Рейнеки они нашли млекопитающее, попавшее в невод недалеко от берега. Кит намотал на себя сеть.
"По инициативе Росприроднадзора организован оперативный штаб для выработки мер по спасению краснокнижника. Специалисты проводят постоянный мониторинг состояния млекопитающего. Инспектор Росприроднадзора выехал на место для оказания помощи животному. Держим ситуацию на контроле", - сообщается в релизе.
Волонтеры заявили, что киту удалось частично выбраться из сетей, но он не подпускает к себе людей – при приближении животное уходит на глубину. Невод все еще угрожает его жизни.

Гренландские киты весь год живут в Охотском море, не покидая российскую акваторию. В XX веке их насчитывалось на этой территории несколько тысяч, но из-за хищнического китобойного промысла их почти целиком уничтожили. Охотоморская популяция гренландского кита включена в Красную книгу России. При этом в мире их всего насчитывается не более 400 особей.
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