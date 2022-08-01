https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-uzbekistane-ostanovili-vsenarodnoe-obsujdenie-popravok-v-konstitutsiyu-26699816.html

В Узбекистане остановили всенародное обсуждение поправок в конституцию

В Узбекистане остановили всенародное обсуждение поправок в конституцию

Ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, а также доработке законопроекта.

2022-08-01T09:15+0500

2022-08-01T09:15+0500

2022-08-01T09:17+0500

политика

узбекистан

конституция

поправки

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Сегодня после 00:00 часов остановили всенародное обсуждение поправок в конституцию Узбекистана, сообщает пресс-служба Конституционной комиссии.Ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от узбекистанцев, а также доработке законопроекта.Напомним, всенародное обсуждение поправок в конституцию должно было закончиться в пятницу, 15 июля. Однако Парламентарии страны продлили его до первого августа.По данным центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"), поддержать обновление конституции Узбекистана были готовы 83% взрослого населения республики. При этом 47,2% опрошенных посчитали важным для себя принять участие в процессе обсуждения.Читайте также: Агентство по борьбе с коррупцией взяло под контроль проведение творческих экзаменов

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узбекистан, конституция, поправки