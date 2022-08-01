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В Узбекистане остановили всенародное обсуждение поправок в конституцию
В Узбекистане остановили всенародное обсуждение поправок в конституцию
Ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, а также доработке законопроекта.
2022-08-01T09:15+0500
2022-08-01T09:15+0500
2022-08-01T09:17+0500
политика
узбекистан
конституция
поправки
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Сегодня после 00:00 часов остановили всенародное обсуждение поправок в конституцию Узбекистана, сообщает пресс-служба Конституционной комиссии.Ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от узбекистанцев, а также доработке законопроекта.Напомним, всенародное обсуждение поправок в конституцию должно было закончиться в пятницу, 15 июля. Однако Парламентарии страны продлили его до первого августа.По данным центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"), поддержать обновление конституции Узбекистана были готовы 83% взрослого населения республики. При этом 47,2% опрошенных посчитали важным для себя принять участие в процессе обсуждения.Читайте также: Агентство по борьбе с коррупцией взяло под контроль проведение творческих экзаменов
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узбекистан, конституция, поправки
В Узбекистане остановили всенародное обсуждение поправок в конституцию
09:15 01.08.2022 (обновлено: 09:17 01.08.2022)
Ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, а также доработке законопроекта.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Сегодня после 00:00 часов остановили всенародное обсуждение поправок в конституцию Узбекистана, сообщает пресс-служба
Конституционной комиссии.
Ответственные комитеты Законодательной палаты продолжат работу по обобщению и анализу предложений, поступивших от узбекистанцев, а также доработке законопроекта.
Напомним, всенародное обсуждение поправок в конституцию должно было закончиться в пятницу, 15 июля. Однако Парламентарии страны продлили его до первого августа.
По данным центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"), поддержать обновление конституции Узбекистана были готовы 83% взрослого населения республики. При этом 47,2% опрошенных посчитали важным для себя принять участие в процессе обсуждения.