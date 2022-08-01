https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-uzbekistane-sozdadut-akademiyu-txekvondo-26733604.html
В Узбекистане создадут Академию тхэквондо
В Узбекистане создадут Академию тхэквондо
Будет проводиться международный турнир по тхэквондо "Uzbekistan Open" уровня "G2".
2022-08-01T20:32+0500
2022-08-01T20:32+0500
2022-08-01T20:32+0500
спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В сотрудничестве со Всемирной академией тхэквондо "Kukkiwon" в целях создания нового имиджа "leadership" в Центральной Азии создается Академия тхэквондо.Решение о создании академии принято постановлением президента "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта тхэквондо (WT).В Академии будут готовить на основе международных требований спортсменов, тренеров и судей.Ежегодно с 2023 года также будут проводить:Президент также поручил организовать широкую пропаганду тхэквондо среди населения, а также проведение таких оздоровительных мероприятий, как улучшение дыхания, поддержание памяти и концентрации, укрепление вестибулярного аппарата путем пробуждения у детей дошкольного возраста интереса к направлению тхэквондо "Пумсе" (poomsae).Читайте также:Равшан Ирматов станет членом экспертно-судейской комиссии РФС
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан
В Узбекистане создадут Академию тхэквондо
Будет также проводиться престижный международный турнир по тхэквондо и паратхэквондо "Uzbekistan Open" уровня "G2".
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В сотрудничестве со Всемирной академией тхэквондо "Kukkiwon" в целях создания нового имиджа "leadership" в Центральной Азии создается Академия тхэквондо.
Решение о создании академии принято постановлением
президента "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта тхэквондо (WT).
В Академии будут готовить на основе международных требований спортсменов, тренеров и судей.
Ежегодно с 2023 года также будут проводить:
фестиваль тхэквондо во всех регионах республики, посвященного 4 сентября – Всемирному дню тхэквондо;
престижный международный турнир по тхэквондо и паратхэквондо "Uzbekistan Open" уровня "G2";
соревнования по тхэквондо на "Кубок министра" среди учащихся общеобразовательных средних школ, учащихся и студентов средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений.
Президент также поручил организовать широкую пропаганду тхэквондо среди населения, а также проведение таких оздоровительных мероприятий, как улучшение дыхания, поддержание памяти и концентрации, укрепление вестибулярного аппарата путем пробуждения у детей дошкольного возраста интереса к направлению тхэквондо "Пумсе" (poomsae).