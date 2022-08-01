https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-uzbekistane-sozdadut-akademiyu-txekvondo-26733604.html

В Узбекистане создадут Академию тхэквондо

В Узбекистане создадут Академию тхэквондо

Будет проводиться международный турнир по тхэквондо "Uzbekistan Open" уровня "G2".

2022-08-01T20:32+0500

2022-08-01T20:32+0500

2022-08-01T20:32+0500

спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В сотрудничестве со Всемирной академией тхэквондо "Kukkiwon" в целях создания нового имиджа "leadership" в Центральной Азии создается Академия тхэквондо.Решение о создании академии принято постановлением президента "О мерах по дальнейшему развитию вида спорта тхэквондо (WT).В Академии будут готовить на основе международных требований спортсменов, тренеров и судей.Ежегодно с 2023 года также будут проводить:Президент также поручил организовать широкую пропаганду тхэквондо среди населения, а также проведение таких оздоровительных мероприятий, как улучшение дыхания, поддержание памяти и концентрации, укрепление вестибулярного аппарата путем пробуждения у детей дошкольного возраста интереса к направлению тхэквондо "Пумсе" (poomsae).Читайте также:Равшан Ирматов станет членом экспертно-судейской комиссии РФС

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