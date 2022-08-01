https://uz.sputniknews.ru/20220801/ravshan-irmatov-stanet-chlenom-ekspertno-sudeyskoy-komissii-rfs-26713227.html

Равшан Ирматов станет членом экспертно-судейской комиссии РФС

Равшан Ирматов станет членом экспертно-судейской комиссии РФС

Подробнее о планах знаменитого арбитра и Российского Футбольного Союза читайте в нашем материале.

2022-08-01T15:26+0500

2022-08-01T15:26+0500

2022-08-01T15:26+0500

спорт

узбекистан

россия

футбол

равшан ирматов

членство

комиссия

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В состав экспертно - судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) войдет лучший арбитр мира 2015 года Равшан Ирматов, сообщает Спорт - Экспресс.Бывший арбитр ФИФА Ирматов обслуживал 11 матчей на чемпионатах мира в качестве главного рефери, что сделало его рекордсменом.В 2015 году 44-летнего узбекистанского специалиста признали лучшим арбитром мира, а в конце 2019-го он завершил карьеру судьи.С июня того же года занимает должность первого вице-президента Футбольной ассоциации Узбекистана.Читайте также: Узбекистанцы могут поехать на исторический и образовательный форумы в РоссиюUzcard запустила мгновенные переводы с карты "Мир"

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узбекистан, россия, футбол, равшан ирматов, членство, комиссия