https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-uzbekistane-startoval-priem-zayavok-v-shkoly-vne-mikrouchastka-26708060.html
В Узбекистане стартовал прием заявок в школы вне микроучастка
В Узбекистане стартовал прием заявок в школы вне микроучастка
Подробнее о приеме заявок в такие школы читайте в нашем материале.
2022-08-01T12:59+0500
2022-08-01T12:59+0500
2022-08-01T12:59+0500
общество
узбекистан
школы
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана (МНО) опубликовало порядок приема заявок в школы, которые расположены вне микроучастка.Заявления в такие школы будут принимать с 1 августа через веб-сайт или мобильное приложение my.maktab.uz.Так, после отправки заявления необходимо будет посетить учебное заведение вместе с детьми в указанный день и время.При этом, после принятия заявки, которую отправили в школу вне микроучастка, существующая заявка, отправленная по микрорайону, автоматически удаляется системой, - пояснили в МНО.Администрация школы имеет право при необходимости запросить у родителей оригинал документа, удостоверяющего личность, а также свидетельства о рождении для проверки подлинности информации, отправленной через электронную платформу.В ведомстве уточнили, что через платформу my.maktab.uz поступило 79 152 заявлений, из них в общеобразовательные школы приняли 54 771 заявлений.Читайте также:Как поступить на заочное и вечернее обучение в техникум
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узбекистан, школы
В Узбекистане стартовал прием заявок в школы вне микроучастка
Подробнее о приеме заявок в такие школы читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Министерство народного образования Узбекистана (МНО) опубликовало
порядок приема заявок в школы, которые расположены вне микроучастка.
Заявления в такие школы будут принимать с 1 августа через веб-сайт или мобильное приложение my.maktab.uz.
Так, после отправки заявления необходимо будет посетить учебное заведение вместе с детьми в указанный день и время.
При этом, после принятия заявки, которую отправили в школу вне микроучастка, существующая заявка, отправленная по микрорайону, автоматически удаляется системой, - пояснили в МНО.
Администрация школы имеет право при необходимости запросить у родителей оригинал документа, удостоверяющего личность, а также свидетельства о рождении для проверки подлинности информации, отправленной через электронную платформу.
В ведомстве уточнили, что через платформу my.maktab.uz поступило 79 152 заявлений, из них в общеобразовательные школы приняли 54 771 заявлений.