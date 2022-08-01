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Возможна идея евразийской валюты: политолог о переговорах с Турцией и Азербайджаном
Возможна идея евразийской валюты: политолог о переговорах с Турцией и Азербайджаном
Эксперт Александр Разуваев предположил, что именно министры Узбекистана, Азербайджана и Турции обсудят во время встречи.
2022-08-01T19:30+0500
2022-08-01T19:30+0500
2022-08-01T19:30+0500
политика
турция
азербайджан
узбекистан
переговоры
валюта
эксперт
министр
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Во вторник в Ташкенте впервые пройдет заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием глав министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.Так, член Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, тюрколог Александр Разуваев рассказал корреспонденту Sputnik о том, что именно могут обсудить министры на встрече.Разуваев отметил, что для Турции и Азербайджана актуален вопрос введения расчетов в национальных валютах, так как доверие к евро и доллару упало. По мнению эксперта, на переговорах будет озвучена идея единой тюркской валюты, при этом, в итоге могут возникнуть две альтернативных программы: валюта для расчётов в странах ЕАЭС и расчеты в нацвалютах для союза Тюркских государств. Два этих проекта, скорее всего объединятся, подчеркивает эксперт.Также он заявил, что главы ведомств трех государств могут обсудить ситуацию на рынке энергоносителей, а также перспективы сотрудничества и совместной реализации проектов в нефтегазовой сфере.По его словам, экономическая и политическая интеграция тюркоязычных государств выглядит оптимистично, однако он подчеркивает, что у всех стран тюркского мира сотрудничество с Россией остается в приоритете.Политолог, кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку Икбаль Дюрре, в свою очередь, заявил, что на фоне современной геополитической ситуации, всем сторонам переговоров, которые пройдут второго августа в Ташкенте, будет выгодно включить в дальнейший процесс Россию, так как между российской и узбекистанской стороной "нет никаких потенциальных проблем", которые могут как-либо отразиться на переговорном процессе. Включение России в подобное сотрудничество, по его мнению, положительно отразится на экономиках всех стран-участниц переговорного процесса.
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турция, азербайджан, узбекистан, переговоры, валюта, эксперт, министр
Возможна идея евразийской валюты: политолог о переговорах с Турцией и Азербайджаном
Эксперт Александр Разуваев предположил, что именно министры Узбекистана, Азербайджана и Турции обсудят на встрече в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Во вторник в Ташкенте впервые пройдет заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием глав министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.
Так, член Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, тюрколог Александр Разуваев рассказал корреспонденту Sputnik о том, что именно могут обсудить министры на встрече.
"Это региональная встреча трех тюркских государств, в приоритете для которых развитие экономических связей в рамках региона. Узбекистану важны инвестиции, а Азербайджану и Турции интересен для вложений достаточно большой и быстрорастущий узбекский рынок", – сообщил эксперт.
Разуваев отметил, что для Турции и Азербайджана актуален вопрос введения расчетов в национальных валютах, так как доверие к евро и доллару упало. По мнению эксперта, на переговорах будет озвучена идея единой тюркской валюты, при этом, в итоге могут возникнуть две альтернативных программы: валюта для расчётов в странах ЕАЭС и расчеты в нацвалютах для союза Тюркских государств. Два этих проекта, скорее всего объединятся, подчеркивает эксперт.
"Единая валюта ЕАЭС включает Казахстан и Кыргызстан, тюркские страны. Проекты пересекаются. Поэтому, думаю, Россия и Турция могут договориться и запустить валюту для России, Беларуси и тюркских государств. Такой евразийский "евро" с рабочим названием "алтын", – рассказывает эксперт.
Также он заявил, что главы ведомств трех государств могут обсудить ситуацию на рынке энергоносителей, а также перспективы сотрудничества и совместной реализации проектов в нефтегазовой сфере.
"Для Узбекистана, как импортера, сегодня крайне значителен вопрос прямых поставок нефти на фоне дефицита этого сырья на рынке и роста цен на энергоносители. Ранее государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR и "Узбекнефтегаз" договорились о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере, подписав соответствующую "дорожную карту", – делится мнением Разуваев.
По его словам, экономическая и политическая интеграция тюркоязычных государств выглядит оптимистично, однако он подчеркивает, что у всех стран тюркского мира сотрудничество с Россией остается в приоритете.
Политолог, кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку Икбаль Дюрре, в свою очередь, заявил, что на фоне современной геополитической ситуации, всем сторонам переговоров, которые пройдут второго августа в Ташкенте, будет выгодно включить в дальнейший процесс Россию, так как между российской и узбекистанской стороной "нет никаких потенциальных проблем", которые могут как-либо отразиться на переговорном процессе. Включение России в подобное сотрудничество, по его мнению, положительно отразится на экономиках всех стран-участниц переговорного процесса.