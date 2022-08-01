https://uz.sputniknews.ru/20220801/vozmojna-ideya-evraziyskoy-valyuty-politolog-o-peregovorax-s-turtsiey-i-azerbaydjanom-26725987.html

Возможна идея евразийской валюты: политолог о переговорах с Турцией и Азербайджаном

Возможна идея евразийской валюты: политолог о переговорах с Турцией и Азербайджаном

Эксперт Александр Разуваев предположил, что именно министры Узбекистана, Азербайджана и Турции обсудят во время встречи.

2022-08-01T19:30+0500

2022-08-01T19:30+0500

2022-08-01T19:30+0500

политика

турция

азербайджан

узбекистан

переговоры

валюта

эксперт

министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0a/22645483_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_0710659a97cb6b6950db90725455c3c3.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Во вторник в Ташкенте впервые пройдет заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием глав министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.Так, член Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, тюрколог Александр Разуваев рассказал корреспонденту Sputnik о том, что именно могут обсудить министры на встрече.Разуваев отметил, что для Турции и Азербайджана актуален вопрос введения расчетов в национальных валютах, так как доверие к евро и доллару упало. По мнению эксперта, на переговорах будет озвучена идея единой тюркской валюты, при этом, в итоге могут возникнуть две альтернативных программы: валюта для расчётов в странах ЕАЭС и расчеты в нацвалютах для союза Тюркских государств. Два этих проекта, скорее всего объединятся, подчеркивает эксперт.Также он заявил, что главы ведомств трех государств могут обсудить ситуацию на рынке энергоносителей, а также перспективы сотрудничества и совместной реализации проектов в нефтегазовой сфере.По его словам, экономическая и политическая интеграция тюркоязычных государств выглядит оптимистично, однако он подчеркивает, что у всех стран тюркского мира сотрудничество с Россией остается в приоритете.Политолог, кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку Икбаль Дюрре, в свою очередь, заявил, что на фоне современной геополитической ситуации, всем сторонам переговоров, которые пройдут второго августа в Ташкенте, будет выгодно включить в дальнейший процесс Россию, так как между российской и узбекистанской стороной "нет никаких потенциальных проблем", которые могут как-либо отразиться на переговорном процессе. Включение России в подобное сотрудничество, по его мнению, положительно отразится на экономиках всех стран-участниц переговорного процесса.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турция, азербайджан, узбекистан, переговоры, валюта, эксперт, министр