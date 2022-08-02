https://uz.sputniknews.ru/20220802/charvakskie-piramidy-obreli-novogo-vladeltsa-26741039.html

Чарвакские "Пирамиды" обрели нового владельца

Чарвакские "Пирамиды" обрели нового владельца

Публичные торги по продаже Пирамид через E-auksion начались в октябре прошлого года.

2022-08-02T09:15+0500

2022-08-02T09:15+0500

2022-08-02T09:15+0500

общество

узбекистан

чарвакское водохранилище

продажа

санаторий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19255292_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff1b00bdfad5db980f18b1e353400c70.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik. Зону отдыха "Чорвок оромгохи" ("Пирамиды"), расположенную на левом берегу водохранилища Чарвак в Ташкентской области продали за 208 млрд сумов, сообщает Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.Публичные торги по продаже Пирамид через E-auksion начались 7 октября 2021 года. Тендерная комиссия рассмотрела заявки четырех претендентов на покупку объекта.Новым владельцем курортной зоны стала транспортно-логистическая компания ООО VIP Logistics.Читайте также: Начался прием документов в узбекистанские юридические техникумы

узбекистан

чарвакское водохранилище

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, чарвакское водохранилище, продажа, санаторий