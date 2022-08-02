https://uz.sputniknews.ru/20220802/charvakskie-piramidy-obreli-novogo-vladeltsa-26741039.html
Чарвакские "Пирамиды" обрели нового владельца
Чарвакские "Пирамиды" обрели нового владельца
Публичные торги по продаже Пирамид через E-auksion начались в октябре прошлого года.
2022-08-02T09:15+0500
2022-08-02T09:15+0500
2022-08-02T09:15+0500
общество
узбекистан
чарвакское водохранилище
продажа
санаторий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19255292_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff1b00bdfad5db980f18b1e353400c70.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik. Зону отдыха "Чорвок оромгохи" ("Пирамиды"), расположенную на левом берегу водохранилища Чарвак в Ташкентской области продали за 208 млрд сумов, сообщает Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.Публичные торги по продаже Пирамид через E-auksion начались 7 октября 2021 года. Тендерная комиссия рассмотрела заявки четырех претендентов на покупку объекта.Новым владельцем курортной зоны стала транспортно-логистическая компания ООО VIP Logistics.Читайте также: Начался прием документов в узбекистанские юридические техникумы
узбекистан
чарвакское водохранилище
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19255292_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_691589634b78393c76d5c7581262f03f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, чарвакское водохранилище, продажа, санаторий
Чарвакские "Пирамиды" обрели нового владельца
Публичные торги по продаже Пирамид через E-auksion начались в октябре прошлого года.
ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik.
Зону отдыха "Чорвок оромгохи" ("Пирамиды"), расположенную на левом берегу водохранилища Чарвак в Ташкентской области продали за 208 млрд сумов, сообщает
Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.
Публичные торги по продаже Пирамид через E-auksion начались 7 октября 2021 года. Тендерная комиссия рассмотрела заявки четырех претендентов на покупку объекта.
Новым владельцем курортной зоны стала транспортно-логистическая компания ООО VIP Logistics.