https://uz.sputniknews.ru/20220802/nachalsya-priem-dokumentov-v-uzbekistanskie-yuridicheskie-texnikumy--26739946.html
Начался прием документов в узбекистанские юридические техникумы
Начался прием документов в узбекистанские юридические техникумы
Подробнее о сроках приема заявок и как подать документы читайте в нашем материале.
2022-08-02T08:06+0500
2022-08-02T08:06+0500
2022-08-02T08:06+0500
общество
узбекистан
обучение
поступление
юрист
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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана накануне анонсировало начало приема в юридические техникумы.Абитуриенты принимаются на основе государственного заказа, на платно-контрактной основе, в том числе на дифференцированной платно-контрактной основе.Прием документов будет проходить с 1 по 20 августа.Абитуриенты могут выбрать следующие направления:Подать документы в юридические техникумы имеют право те, кто получили общее среднее образование (11 классов) или закончили среднее специальное, профессиональное образовательное учреждение.Документы для поступления следует подать онлайн через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) или официальный сайт Государственного центра тестирования (ГЦТ) (my.dtm.uz).Прием граждан Узбекистана в юридические техникумы осуществляют посредством тестовых испытаний, проводимых ГЦТ.Иностранные граждане принимаются после собеседования, проводимого юридическими техникумами.Срок обучения составляет 2 года.Читайте также: В Узбекистане стартовал прием заявок в школы вне микроучастка
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узбекистан, обучение, поступление, юрист
Начался прием документов в узбекистанские юридические техникумы
Подробнее о сроках приема заявок и подаче документов читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik.
Министерство юстиции Узбекистана накануне анонсировало
начало приема в юридические техникумы.
Абитуриенты принимаются на основе государственного заказа, на платно-контрактной основе, в том числе на дифференцированной платно-контрактной основе.
Прием документов будет проходить с 1 по 20 августа.
Абитуриенты могут выбрать следующие направления:
государственная правовая деятельность;
судебно-правовая деятельность.
Подать документы в юридические техникумы имеют право те, кто получили общее среднее образование (11 классов) или закончили среднее специальное, профессиональное образовательное учреждение.
Документы для поступления следует подать онлайн через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) или официальный сайт Государственного центра тестирования (ГЦТ) (my.dtm.uz).
Прием граждан Узбекистана в юридические техникумы осуществляют посредством тестовых испытаний, проводимых ГЦТ.
Иностранные граждане принимаются после собеседования, проводимого юридическими техникумами.
Срок обучения составляет 2 года.