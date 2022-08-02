https://uz.sputniknews.ru/20220802/desyatki-lyudey-pogibli-v-rezultate-navodneniya-v-irane-26759245.html
Стало известно число погибших в результате наводнения в Иране
Стало известно число погибших в результате наводнения в Иране
Проливные дожди и наводнения затронули 21 провинцию Ирана.
2022-08-02T15:09+0500
2022-08-02T15:09+0500
2022-08-02T15:33+0500
в мире
иран
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наводнение
дождь
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В результате наводнения в Иране погибли 76 человек, а 16 человек в данное время считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил Глава службы спасения Общества Красного Полумесяца Мехди Валипур.По сообщению информагентства "Тасним", метереологические службы страны в понедельник объявили "красный" уровень опасности и предупредили население о том, что в восьми провинциях страны продолжатся дожди и наводнения. Так, наводнения затронули 21 из 31 провинций Ирана, в том числе 111 городов и 310 сел. В данное время пожарные службы и силы Красного Полумесяца ищут пропавших без вести.Напомним: ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования лидеру Ирана Ибрахиму Раиси в связи с сильными наводнениями в ряде регионов этой страны, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям.В связи с природным бедствием, даже в самых засушливых районах страны, сотни деревень обесточены, жители лишились домов. Например, в провинции Йезд, расположенной чуть севернее центра страны, в пяти районах нет электричества.Читайте также:
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иран, люди, наводнение, дождь
Стало известно число погибших в результате наводнения в Иране
15:09 02.08.2022 (обновлено: 15:33 02.08.2022)
Проливные дожди и наводнения затронули 21 провинцию Ирана.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В результате наводнения в Иране погибли 76 человек, а 16 человек в данное время считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил Глава службы спасения Общества Красного Полумесяца Мехди Валипур.
По сообщению информагентства "Тасним", метереологические службы страны в понедельник объявили "красный" уровень опасности и предупредили население о том, что в восьми провинциях страны продолжатся дожди и наводнения. Так, наводнения затронули 21 из 31 провинций Ирана, в том числе 111 городов и 310 сел.
В данное время пожарные службы и силы Красного Полумесяца ищут пропавших без вести.
Напомним: ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования лидеру Ирана Ибрахиму Раиси в связи с сильными наводнениями в ряде регионов этой страны, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям.
В связи с природным бедствием, даже в самых засушливых районах страны, сотни деревень обесточены, жители лишились домов. Например, в провинции Йезд, расположенной чуть севернее центра страны, в пяти районах нет электричества.