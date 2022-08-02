https://uz.sputniknews.ru/20220802/k-otkrytomu-dialogu-s-prezidentom-podali-okolo-7-tys-obrascheniy-26764955.html

К открытому диалогу с президентом подали около 7 тысяч обращений

К открытому диалогу с президентом подали около 7 тысяч обращений

Больше всего вопросов связано с финансированием бизнеса, кредитами и субсидиями для предпринимателей.

2022-08-02T16:47+0500

2022-08-02T16:47+0500

2022-08-02T17:38+0500

общество

обращения

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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Штаб по сбору обращений и предложений предпринимателей за десять дней собрал более 6,9 тыс. заявок, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.Штаб начал свою деятельность 21 июля. Главная его цель – собрать и проанализировать данные о вопросах, требующих особого внимания, перед очередным Открытым диалогом президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями республики.По данным правительства, из всех полученных заявок 6 344 заявления касаются индивидуальных вопросов, а 544 – системных проблем и нарушений.Больше всего заявлений – 2 119 – касаются вопросов финансирования бизнеса, кредитов и субсидий для предпринимателей. На втором месте по числу обращений вопросы налогообложения, на эту тему штаб получил 755 заявок. Чуть меньше обращений – 707 – касаются проблем с выделением земли.Задают предприниматели вопросы о таможенных тарифах, приватизации, борьбе с коррупцией и бюрократией, биржевой торговле и другие.Наибольшее число заявлений поступило из Ташкента (613), Сурхандарьинской (605) и Кашкадарьинской (580) областей. Наименьшее – из Навоийской области (231).Аналитическая группа специалистов министерств и ведомств обрабатывает и анализирует поступающие обращения и отправляет ежедневную сводку в Администрацию президента для формирования повестки предстоящего Открытого диалога.Диалог президента с бизнесменами пройдет традиционно 20 августа, в День предпринимателя.Читайте также: На саммите ШОС три страны могут подписать соглашение по железной дороге

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