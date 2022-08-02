https://uz.sputniknews.ru/20220802/martsinkevich-aes-v-tuzkane-stanet-sereznym-vkladom-v-energetiku-strany--video-26764300.html

Марцинкевич: АЭС в Тузкане станет серьезным вкладом в энергетику страны – видео

Марцинкевич: АЭС в Тузкане станет серьезным вкладом в энергетику страны – видео

Республике нужно увеличить выработку энергии до 31 ГВт, в этом помогут все виды строящихся электростанций, считает эксперт.

2022-08-02T16:25+0500

2022-08-02T16:25+0500

2022-08-02T16:25+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Активное строительство электростанций в Узбекистане поможет решить вопрос с обеспечением электроэнергии для растущего населения и промышленности республики. Такое мнение высказал эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Тбилиси в мультимедийном пресс-центре Sputnik.По его словам, в настоящее время общая установленная мощность всех электростанций, действующих в Узбекистане, составляет 13 ГВт. По прогнозам специалистов, к 2030 году население республики достигнет 37 млн человек. Активными темпами растет и промышленность.Республика вышла на первое место среди стран СНГ по количеству построенных и модернизированных гидроэлектростанций, активно возводятся фотоэлектростанции, что в солнечном Узбекистане тоже весьма перспективный источник энергии.Большой вклад в решение энергетического вопроса должна внести первая в Центральной Азии атомная электростанция, строительство которой уже началось на озере Тузкан в Джизакской области – она обеспечит сразу 2,4 Гвт электричества.Как строительство ГЭС отражается на водном вопросе в регионе? Как сказывается на республике мировой энергетический кризис? Есть ли перспективы у поставок в Узбекистан газа из Сибири – обо всем этом Борис Марцинкевич рассказал в ходе видеомоста.

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