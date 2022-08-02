https://uz.sputniknews.ru/20220802/martsinkevich-aes-v-tuzkane-stanet-sereznym-vkladom-v-energetiku-strany--video-26764300.html
Марцинкевич: АЭС в Тузкане станет серьезным вкладом в энергетику страны – видео
Марцинкевич: АЭС в Тузкане станет серьезным вкладом в энергетику страны – видео
Республике нужно увеличить выработку энергии до 31 ГВт, в этом помогут все виды строящихся электростанций, считает эксперт.
2022-08-02T16:25+0500
2022-08-02T16:25+0500
2022-08-02T16:25+0500
видео
энергетика
аэс
гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/02/26763950_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_db0fb8d55f1f935d433c6c2cc61fe3b9.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Активное строительство электростанций в Узбекистане поможет решить вопрос с обеспечением электроэнергии для растущего населения и промышленности республики. Такое мнение высказал эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Тбилиси в мультимедийном пресс-центре Sputnik.По его словам, в настоящее время общая установленная мощность всех электростанций, действующих в Узбекистане, составляет 13 ГВт. По прогнозам специалистов, к 2030 году население республики достигнет 37 млн человек. Активными темпами растет и промышленность.Республика вышла на первое место среди стран СНГ по количеству построенных и модернизированных гидроэлектростанций, активно возводятся фотоэлектростанции, что в солнечном Узбекистане тоже весьма перспективный источник энергии.Большой вклад в решение энергетического вопроса должна внести первая в Центральной Азии атомная электростанция, строительство которой уже началось на озере Тузкан в Джизакской области – она обеспечит сразу 2,4 Гвт электричества.Как строительство ГЭС отражается на водном вопросе в регионе? Как сказывается на республике мировой энергетический кризис? Есть ли перспективы у поставок в Узбекистан газа из Сибири – обо всем этом Борис Марцинкевич рассказал в ходе видеомоста.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/02/26763950_108:0:1308:900_1920x0_80_0_0_db628bfb822c46e6194f992e20d35cc6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
энергетика, аэс, гэс, видео
Марцинкевич: АЭС в Тузкане станет серьезным вкладом в энергетику страны – видео
Республике нужно увеличить выработку энергии до 31 ГВт, в этом помогут все виды строящихся электростанций, считает эксперт.
ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Активное строительство электростанций в Узбекистане поможет решить вопрос с обеспечением электроэнергии для растущего населения и промышленности республики. Такое мнение высказал эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Тбилиси в мультимедийном пресс-центре Sputnik.
По его словам, в настоящее время общая установленная мощность всех электростанций, действующих в Узбекистане, составляет 13 ГВт. По прогнозам специалистов, к 2030 году население республики достигнет 37 млн человек. Активными темпами растет и промышленность.
"Чтобы справиться с ростом населения, с процессами урбанизации, которые все активнее идут, необходимо, чтобы к этому времени общая установленная мощность составила 31 гигаватт. То есть с 13 до 31 ГВт за оставшиеся 8 лет. Надо отдать должное, строительство идет очень активно", - подчеркнул эксперт.
Республика вышла на первое место среди стран СНГ по количеству построенных и модернизированных гидроэлектростанций, активно возводятся фотоэлектростанции, что в солнечном Узбекистане тоже весьма перспективный источник энергии.
Большой вклад в решение энергетического вопроса должна внести первая в Центральной Азии атомная электростанция, строительство которой уже началось на озере Тузкан в Джизакской области – она обеспечит сразу 2,4 Гвт электричества.
"Как "Узатом", так и "Росатом" уверены, что все идет в графике, который был предусмотрен", - подчеркивает Марцинкевич.
Как строительство ГЭС отражается на водном вопросе в регионе? Как сказывается на республике мировой энергетический кризис? Есть ли перспективы у поставок в Узбекистан газа из Сибири – обо всем этом Борис Марцинкевич рассказал в ходе видеомоста.