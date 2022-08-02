https://uz.sputniknews.ru/20220802/minenergo-otsenilo-oplatu-afganistana-za-elektroenergiyu-26743014.html
Минэнерго оценило оплату Афганистана за электроэнергию
Минэнерго оценило оплату Афганистана за электроэнергию
У Афганистана нет задолженности за поставки электроэнергии из Узбекистана
2022-08-02T10:41+0500
2022-08-02T10:41+0500
2022-08-02T10:41+0500
общество
узбекистан
электроэнергия
афганистан
оплата
поставки
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Афганистан полностью оплатил поставки электроэнергии из Узбекистана за 2021 год, также страна регулярно платит за электроэнергию в 2022 году.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.По данным Минэнерго, в этом году электроэнергию Афганистану будут продавать в объеме 2 210,0 млн кВтч, согласно договору между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и Da Afghanistan Breshna Sherkat. На данный момент поставлено 770,2 млн кВтч.Также сообщается, что с 14 апреля 2022 года на летний сезон прекращен прием электроэнергии из Узбекистана, поскольку Афганистан подключился к энергосистеме Таджикистана.Напомним: с 2002 года электроэнергия поставляется из Узбекистана в Афганистан. В первые годы поставки электроэнергии от сетей электропередачи 10 кВтч производились согласно технологическим возможностям договоров, заключенных с Da Afghanistan Breshna Sherkat.С 2009 года, после строительства и ввода в эксплуатацию двух линий электропередачи 220 кВтч, в Афганистан поступает до 430 МВт электроэнергии.Читайте также:Как будет развиваться "Благословенное паломничество"
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узбекистан, электроэнергия, афганистан, оплата, поставки
Минэнерго оценило оплату Афганистана за электроэнергию
У Афганистана нет задолженности за поставки электроэнергии из Узбекистана за прошлый год.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Афганистан полностью оплатил поставки электроэнергии из Узбекистана за 2021 год, также страна регулярно платит за электроэнергию в 2022 году.
Об этом сообщили в пресс-службе
Министерства энергетики республики.
"У Афганистана нет задолженности за поставки электроэнергии из Узбекистана в 2021 году. Всего за прошлый год Афганистану было поставлено 2 151,3 млн кВтч электроэнергии, за которые полностью осуществлен расчет электроэнергетической компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat", - заявили в ведомстве.
По данным Минэнерго, в этом году электроэнергию Афганистану будут продавать в объеме 2 210,0 млн кВтч, согласно договору между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и Da Afghanistan Breshna Sherkat.
На данный момент поставлено 770,2 млн кВтч.
Также сообщается, что с 14 апреля 2022 года на летний сезон прекращен прием электроэнергии из Узбекистана, поскольку Афганистан подключился к энергосистеме Таджикистана.
Напомним: с 2002 года электроэнергия поставляется из Узбекистана в Афганистан. В первые годы поставки электроэнергии от сетей электропередачи 10 кВтч производились согласно технологическим возможностям договоров, заключенных с Da Afghanistan Breshna Sherkat.
С 2009 года, после строительства и ввода в эксплуатацию двух линий электропередачи 220 кВтч, в Афганистан поступает до 430 МВт электроэнергии.