https://uz.sputniknews.ru/20220802/kak-budet-razvivatsya-blagoslovennoe-palomnichestvo-26740776.html

Как будет развиваться "Благословенное паломничество"

Как будет развиваться "Благословенное паломничество"

Что нового ждет туристическую сферу Узбекистана читайте в нашем материале.

2022-08-02T08:51+0500

2022-08-02T08:51+0500

2022-08-02T08:51+0500

общество

узбекистан

туризм

постановление

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

паломничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/06/21669787_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1ac127554b71789adb75dd04666595dd.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik. В Узбекистане принята Концепция туризма "Благословенное паломничество". Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по ускоренному развитию сотрудничества с тюркскими государствами в сфере туризма".Цель проекта – создание новых рабочих мест, увеличение доходов населения путем поддержки предпринимательства в сфере туризма, а также развитие туристской и культурной инфраструктуры города Коканда в связи с его объявлением "Столицей туризма тюркского мира" в 2022 году.Концепция туризма "Благословенное паломничество" предусматривает дальнейшее укрепление связей в сфере туризма со странами-членами Организации тюркских государств. При этом планируется организация туров по объектам паломничества и культурного наследия, а также разработка новых маршрутов путешествий.В Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, Маргилане, Коканде, Термезе и других исторических городах будут организованы семинары, симпозиумы и конференции.Документом также утвержден перечень объектов материального культурного наследия Коканда, которые подлежат реставрации и капитальному ремонту.При Кокандском университете откроют факультет Туризма и Центра гостиничной практики, Академический хостел, Академический центр туризма, а также библиотеку и издательство.До 1 ноября 2022 года президент поручил создать Арт-резиденцию "Коканд" при Агентстве культурного наследия и провести международный марафон "Golden Valley Marathon".Кроме того, в третьей декаде мая 2023 года в Маргилане пройдет выставка и научная конференция на тему "Значение маргиланских шелковых тканей на международном рынке", в первой декаде июня фестиваль "Лаванда", в июле, совместно с международной организацией "Turksoy" пройдет Международный фестиваль "Тюркоязычная молодежь" для студентов вузов и молодежи.А также в третью неделю августа состоится Международный медиатур "Благословенное паломничество" и в его рамках встреча формата "В2В" для субъектов предпринимательства, представителей СМИ тюркских стран.Читайте также: В Узбекистан приедут главы министерств Турции и Азербайджана

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, туризм, постановление, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, паломничество