https://uz.sputniknews.ru/20220802/na-kakom-tsentralnom-rynke-tashkenta-samye-deshevye-produkty-26772351.html

На каком центральном рынке Ташкента самые дешевые продукты

На каком центральном рынке Ташкента самые дешевые продукты

Корреспондент Sputnik проверил цены на основные продукты питания на трех главных ташкентских базарах.

2022-08-02T19:43+0500

2022-08-02T19:43+0500

2022-08-02T19:43+0500

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базар

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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. По данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, на некоторые продукты питания на рынках республики несколько выросли.Корреспондент Sputnik посетил три крупных дехканских рынка Ташкента и выяснил, сколько стоят сейчас основные продовольственные товары и где цены на продукты ниже всего.Нужно сразу отметить, что цены на различные продукты варьируются в зависимости от расположения и статуса базара. Так, например, рынки Чорсу и Куйлюк всегда считались "народными" с самыми низкими ценами. Тогда как Алайский или "госпитальный" (Мирабадский) считаются одними из самых дорогих.Ценообразование на рынках зависит от несколько факторов, таких как расположение и контингент: на базарах в центре города, где больше иностранцев, цены всегда были выше.Немаловажен и местный менталитет. К примеру, на Чорсу редко кто покупает продукты, как следует не поторговавшись, в то время как на других рынках иностранные гости не всегда тратят на это время.Что касается самих цен, то на Чорсу можно купить куриные яйца по 700 сумов, в то время как средняя цена на других рынках и в супермаркетах составляет 1200-1300 сумов.Благодаря большому выбору, в некоторых местах на Чорсу можно купить литр подсолнечного масла за 15 000 сумов, а на "госпиталке" цены начинаются от 22 000 сумов.Неожиданностью стало найти на "дорогом" Алайском масло за 20 000 сумов. Зато звание дорого базара он подтвердил ценами за картофель, лук, рис и мясо. Цена за килограмм картошки здесь начинается от 6 000 сумов (3 500-4 000 сумов на Чорсу и Мирабадском), моркови – 7 000 сумов (4 000-6 000 сумов на Чорсу), лука – 6 000 сумов (3 000-5 000 на Чорсу).На Алайском рынке также дорогой рис: средняя цена хорошего риса для плова сорта "лазер" (лазурный) стоит 25 000 сумов. На других рынках аналогичный сорт можно купить за 17 000-20 000 сумов.Цены на сорт "аланга" начинаются от 11 000 сумов, а сечку (дроблённый рис) можно найти и за 5 000 сумов .Что касается сахара, то здесь практически на всех рынках одинаковые цены, которые и варьируются в диапазоне от 12 000-15 000 сумов.Пожалуй, самый большой разница в ценах на мясо. Если на Чорсу и "госпиталке" килограмм говядины можно купить за 73 000-75 000 сумов, то на Алайском цены начинаются от 80 000-90 000 сумов.При этом, цены на рынках Ташкента по умолчанию являются немного выше, чем в регионах.Читайте также: Рапсовое масло из Удмуртии может появиться в Узбекистане уже осенью

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цены, рынок, базар