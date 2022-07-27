https://uz.sputniknews.ru/20220727/rapsovoe-maslo-iz-udmurtii-mojet-poyavitsya-v-uzbekistane-uje-osenyu-26583874.html

Рапсовое масло из Удмуртии может появиться в Узбекистане уже осенью

Рапсовое масло из Удмуртии может появиться в Узбекистане уже осенью

Какие еще товары российский регион экспортирует в республику и что закупает в Узбекистане рассказала директор Корпорации развития Удмуртской Республики.

2022-07-27T21:11+0500

2022-07-27T21:11+0500

2022-07-27T21:11+0500

экономика

растительное масло

россия

узбекистан

экспорт

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Уже этой осенью на прилавках узбекистанских магазинов может появиться рапсовое масло из Удмуртии. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор АНО "Корпорация развития Удмуртской Республики" Динара Алпашаева.Помимо этого, Корпорация внедряет на своем производстве стандарт "халяль" и вскоре сможет поставлять в республику продукты, соответствующие исламским нормам.В целом, Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Удмуртской Республики. В прошлом году объем экспорта в Узбекистан составил $25,1 млн. С 2017 года этот показатель вырос в пять раз.В свою очередь, российский регион закупает в Узбекистане пластмассу и изделия из нее, электрические машины, оборудование и, конечно же, фрукты и орехи. К примеру, только в этом году Удмуртия закупила 22 тонны узбекистанских арбузов. Общий объем поставок в прошлом году составил $1,6 млн.Центр поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии ежегодно организовывает бизнес-миссии и официальные визиты в Узбекистан для представителей крупного и среднего бизнеса Удмуртской Республики.Так, в этом году представители региона принимали участие в Международной выставке "Технологии производства. Деревообработка. Мебель и комплектующие MebelExpo Uzbekistan 2022". В Узбекистане также прошел круглый стол "Удмуртия-Узбекистан: достижения и перспективы двустороннего сотрудничества". Отдельный стенд региона откроется на выставке UzEnergyExpo, которая пройдет в Ташкенте в октябре.В мае делегация из Узбекистана посетила Удмуртию. Представители трех узбекистанских компаний встретились с руководством 35 организаций и предприятий.По итогам взаимных визитов в 2021 году концерн "Аксион" заключил контракт на поставку медицинской техники с предприятием Media Park, а "Эксклюзив Алко" — на поставку декорированной стеклотары с "Алташ Импорт".Читайте также: Узбекистанская продукция самая выгодная по соотношению "цена-качество" - экономист

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Анна Черкасова

растительное масло, россия, узбекистан, экспорт