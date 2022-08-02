https://uz.sputniknews.ru/20220802/nazvana-primernaya-data-vstupitelnyx-ekzamenov-v-vuzy-26766493.html
Названа примерная дата вступительных экзаменов в вузы
Названа примерная дата вступительных экзаменов в вузы
Вступительные экзамены в вузы будут проходить в две смены. Для этого уже подготовлено 58 стадионов и площадок. Однако озвученная дата пока лишь примерная.
2022-08-02T17:52+0500
2022-08-02T17:52+0500
2022-08-02T17:52+0500
общество
вступительные экзамены
вузы
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Государственном центре тестирования (ГЦТ) назвали планируемую дату начала вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны.Они могут начаться уже 8 августа и продлятся от 10 до 13 дней, сообщили на пресс-конференции во вторник представители ГЦТ.Окончательная дата будет названа после того, как соответствующее решение примет Государственная приемная комиссия.Сейчас же уже известно, что экзамены будут проходить в две смены: с 7.00 до 10.00 и с 19.00 до 22.00. Для этого подготовлено 58 стадионов и площадок.На прошлой недели ГЦТ обнародовал данные о количестве абитуриентов, которые прошли онлайн-регистрацию для сдачи экзаменов.По данным ведомства, это число составляет 1 039 447 человек. Из них 378 972 человека — выпускники 2022 года, остальные 660 475 человек — выпускники прошлых лет.По данным Министерства высшего и среднего специального образования на начало года, в республике функционируют 159 вузов.Среди них — 30 зарубежный вузов и их филиалы, 15 из которых — российские.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вступительные экзамены, вузы
Названа примерная дата вступительных экзаменов в вузы
Вступительные экзамены в вузы будут проходить в две смены. Для этого уже подготовлено 58 стадионов и площадок. Однако озвученная дата пока лишь примерная.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Государственном центре тестирования (ГЦТ) назвали планируемую дату начала вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны.
Они могут начаться уже 8 августа и продлятся от 10 до 13 дней, сообщили на пресс-конференции во вторник представители ГЦТ.
“Старт тестированию планируется дать 8 августа. После этого вступительные экзамены могут продлиться от 10 до 13 дней”, — уточнили в ведомстве.
Окончательная дата будет названа после того, как соответствующее решение примет Государственная приемная комиссия.
Сейчас же уже известно, что экзамены будут проходить в две смены: с 7.00 до 10.00 и с 19.00 до 22.00. Для этого подготовлено 58 стадионов и площадок.
На прошлой недели ГЦТ обнародовал
данные о количестве абитуриентов, которые прошли онлайн-регистрацию для сдачи экзаменов.
По данным ведомства, это число составляет 1 039 447 человек. Из них 378 972 человека — выпускники 2022 года, остальные 660 475 человек — выпускники прошлых лет.
По данным
Министерства высшего и среднего специального образования на начало года, в республике функционируют 159 вузов.
Среди них — 30 зарубежный вузов и их филиалы, 15 из которых — российские.