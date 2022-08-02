https://uz.sputniknews.ru/20220802/nazvana-primernaya-data-vstupitelnyx-ekzamenov-v-vuzy-26766493.html

Названа примерная дата вступительных экзаменов в вузы

Названа примерная дата вступительных экзаменов в вузы

Вступительные экзамены в вузы будут проходить в две смены. Для этого уже подготовлено 58 стадионов и площадок. Однако озвученная дата пока лишь примерная.

2022-08-02T17:52+0500

2022-08-02T17:52+0500

2022-08-02T17:52+0500

общество

вступительные экзамены

вузы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19841912_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f668fbabb4a4982ff7fe48c0062b1fd2.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Государственном центре тестирования (ГЦТ) назвали планируемую дату начала вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны.Они могут начаться уже 8 августа и продлятся от 10 до 13 дней, сообщили на пресс-конференции во вторник представители ГЦТ.Окончательная дата будет названа после того, как соответствующее решение примет Государственная приемная комиссия.Сейчас же уже известно, что экзамены будут проходить в две смены: с 7.00 до 10.00 и с 19.00 до 22.00. Для этого подготовлено 58 стадионов и площадок.На прошлой недели ГЦТ обнародовал данные о количестве абитуриентов, которые прошли онлайн-регистрацию для сдачи экзаменов.По данным ведомства, это число составляет 1 039 447 человек. Из них 378 972 человека — выпускники 2022 года, остальные 660 475 человек — выпускники прошлых лет.По данным Министерства высшего и среднего специального образования на начало года, в республике функционируют 159 вузов.Среди них — 30 зарубежный вузов и их филиалы, 15 из которых — российские.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вступительные экзамены, вузы