https://uz.sputniknews.ru/20220802/pervyy-sovmestnyy-film-uzbekistana-i-rossii-o-borbe-s-terrorizmom-vyydet-v-avguste-26763068.html

Первый совместный фильм Узбекистана и России о борьбе с терроризмом выйдет в августе

Первый совместный фильм Узбекистана и России о борьбе с терроризмом выйдет в августе

Картина расскажет об агенте под прикрытием с позывным "Барон".

2022-08-02T17:08+0500

2022-08-02T17:08+0500

2022-08-02T17:08+0500

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фильм

борьба с терроризмом

теракт

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Первый совместный кинопроект Узбекистана и России "Позывной Барон" о противодействии глобальной проблеме международного терроризма выйдет в российский прокат 11 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.Картина расскажет об агенте под прикрытием с позывным "Барон" и его очередном задании по предотвращению серии терактов. Авторами сценария стали Мадина Муминова, Иван Архипов и Геннадий Казачков. Генеральный продюсер – Иван Архипов. Роли в фильме исполнили Фархад Махмудов, Тауекел Мусилим, Игорь Лифанов, Виктор Вержбицкий, Виктория Толстоганова, Сергей Астахов и другие. Создатели отметили интернациональный состав проекта, в актерский состав вошли представители из Узбекистана, Казахстана, Турции, Таджикистана, Белоруссии, Сирии и Египта.Съемки фильма проходили не только в России, но и во многих странах мира – Турции, Египте, Швейцарии, Узбекистане, Сирии, где, в частности, "сняли совместную операцию сирийской армии и ВКС России по ликвидации подпольной химической лаборатории и освобождению от боевиков городка Эль-Каратейн".Читайте также:Впервые в Узбекистане создан 3D-мультфильм о путешествиях — видео, фото

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узбекистан, россия, фильм, борьба с терроризмом, теракт