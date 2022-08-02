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Первый совместный фильм Узбекистана и России о борьбе с терроризмом выйдет в августе
Первый совместный фильм Узбекистана и России о борьбе с терроризмом выйдет в августе
Картина расскажет об агенте под прикрытием с позывным "Барон".
2022-08-02T17:08+0500
2022-08-02T17:08+0500
2022-08-02T17:08+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Первый совместный кинопроект Узбекистана и России "Позывной Барон" о противодействии глобальной проблеме международного терроризма выйдет в российский прокат 11 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.Картина расскажет об агенте под прикрытием с позывным "Барон" и его очередном задании по предотвращению серии терактов. Авторами сценария стали Мадина Муминова, Иван Архипов и Геннадий Казачков. Генеральный продюсер – Иван Архипов. Роли в фильме исполнили Фархад Махмудов, Тауекел Мусилим, Игорь Лифанов, Виктор Вержбицкий, Виктория Толстоганова, Сергей Астахов и другие. Создатели отметили интернациональный состав проекта, в актерский состав вошли представители из Узбекистана, Казахстана, Турции, Таджикистана, Белоруссии, Сирии и Египта.Съемки фильма проходили не только в России, но и во многих странах мира – Турции, Египте, Швейцарии, Узбекистане, Сирии, где, в частности, "сняли совместную операцию сирийской армии и ВКС России по ликвидации подпольной химической лаборатории и освобождению от боевиков городка Эль-Каратейн".Читайте также:Впервые в Узбекистане создан 3D-мультфильм о путешествиях — видео, фото
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Первый совместный фильм Узбекистана и России о борьбе с терроризмом выйдет в августе
Картина расскажет об агенте под прикрытием с позывным "Барон" и его очередном задании по предотвращению серии терактов.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Первый совместный кинопроект Узбекистана и России "Позывной Барон" о противодействии глобальной проблеме международного терроризма выйдет в российский прокат 11 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
"11 августа в российский прокат выходит криминальная драма режиссера Рустама Сагдиева "Позывной Барон" – первый совместный международный проект России и Узбекистана – производства кинокомпании Inferno и национального агентства Узбеккино", – говорится в сообщении.
Картина расскажет об агенте под прикрытием с позывным "Барон" и его очередном задании по предотвращению серии терактов.
"Фильм не только повествует о слаженной работе спецслужб России и Азии в пресечении деятельности террористов, но и детально раскрывает всю подноготную вербовки женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и девушек из неблагополучных семей для выполнения преступных заданий", – добавляется в релизе.
Авторами сценария стали Мадина Муминова, Иван Архипов и Геннадий Казачков. Генеральный продюсер – Иван Архипов.
Роли в фильме исполнили Фархад Махмудов, Тауекел Мусилим, Игорь Лифанов, Виктор Вержбицкий, Виктория Толстоганова, Сергей Астахов и другие. Создатели отметили интернациональный состав проекта, в актерский состав вошли представители из Узбекистана, Казахстана, Турции, Таджикистана, Белоруссии, Сирии и Египта.
Съемки фильма проходили не только в России, но и во многих странах мира – Турции, Египте, Швейцарии, Узбекистане, Сирии, где, в частности, "сняли совместную операцию сирийской армии и ВКС России по ликвидации подпольной химической лаборатории и освобождению от боевиков городка Эль-Каратейн".
"Борьба с терроризмом и экстремизмом нуждается в совместных усилиях всех стран, в широком международном сотрудничестве. В нашем фильме мы поднимаем значимые и актуальные для всего мира проблемы, рассказываем о противодействии международному терроризму и пресечении финансирования террористических ячеек от наркотрафика", – цитирует пресс-служба продюсера Архипова.