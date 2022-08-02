https://uz.sputniknews.ru/20220802/vpervye-v-uzbekistane-sozdan-3d-multfilm-o-puteshestviyax--video-foto-26735885.html

Впервые в Узбекистане создан 3D-мультфильм о путешествиях — видео, фото

Впервые в Узбекистане создан 3D-мультфильм о путешествиях — видео, фото

Анимация посвящена истории древнего города Хивы.

2022-08-02T07:45+0500

2022-08-02T07:45+0500

2022-08-02T07:45+0500

узбекистан

культура

мультфильм

путешествие

хива

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. По мере развития технологий в области анимационной графики появляются творческие успехи. Впервые в Узбекистане создан динамичный 3D-мультфильм на тему путешествий. Авторы проекта рассказали корреспонденту Sputnik о создании этого мультфильма.Анимационный 3D-фильм "Путешествие по Великому шелковому пути" разработан анимационной студией "Астир". "На данный момент мы создали один эпизод и планируем создать больше эпизодов в будущем. Мы нацелены работать с командой над качественными мультфильмами, соответствующими мировым стандартам", — заявил директор анимационной студии "Астир", аниматор Абдулатиф Хайдаров.Анимация посвящена истории древнего города Хивы, а главные герои отправляются в путешествие по Хиве. Сюжет мультфильма содержит информацию о происхождении названия Хивы, ее окружении и древности.Эксперт подчеркнул, что мультфильма на эту тему в Узбекистане еще не было, и эта анимация – первый шаг. Также в фильме можно увидеть скоростной поезд "Афросиаб", атмосферу современной и исторической Хивы, сказочный ковер-самолет, фокусников и других эксклюзивных персонажей.Автор сценария — Гюльчехрабегим Махмудова, режиссер — Абдулатиф Хайдаров, монтаж - Зилола Гамидова, художник — Зилола Гамидова, оператор — Рустам Муродов, композиторы — Шухрат Закиров и Фаррух Закиров."С древних времен наша страна была центром цивилизаций Центральной Азии и всего мира. В мультфильме "Путешествие по Великому шелковому пути" мы стремились раскрыть ее исторический образ через Хиву. В конце событий герои попадают в то время, когда жила Томарис. Следующая часть произведения будет создана о Томарис, отважной женщине-воине", — отметил Хайдаров.Анимация сделана на русском языке по книге "Сказание о духе времен" автора Гюльчехрабегим Махмудовой. Сейчас она переведена на узбекский и английский языки."Эта работа стала воплощением долгожданной для меня идеи соединения сокровищ восточной и западной культуры. Следует признать, что идея — это большая ступень и важная опора для великой работы, которая вот-вот начнется. Наконец-то вышла анимация, которую мы ждали", — рассказала Гюльчехра Махмудова.Мультфильм начинается с истории города Хивы, а в более поздних частях связан с фигурами Амира Темура, Ибн Сины, Искандара Зулькарная. Далее совершаются поездки в древние регионы, такие как Бактрия и Сугдиана, а также в анимации показан легендарный Великий шелковый путь из Китая, Индии к монументу "Тадж-Махал". Персонажи путешествуют по планетам и вселенной по звездной карте Мирзо Улугбека "Зичи Корагоний"."Создание анимационного фильма — очень сложный процесс. Это требует большого опыта, энтузиазма и терпения от каждого специалиста. Все это нам удалось найти в сотрудничестве с Абдулатифом, и наше творческое сотрудничество будет продолжаться", — отметил автор.Музыку к мультфильму написал народный артист Узбекистана, лауреат Государственной премии Фаррух Закиров. Тематическая музыка создавалась на основе творческого тандема с Шухратом Зокировым. Песни исполнил молодой российский эстрадный певец Амирчик (Амирхан Батабаев).Для справки: анимационные фильмы "Автосаргужаштлар" (многосерийный), "Турист", "Хасис Баккал" созданы студией "Астир Анимация" по заказу Агентства кинематографии.Читайте также:Видео: узбекские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже НасреддинеВ Госфильмофонде обнаружили 100 ранее утерянных узбекских мультфильмов

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узбекистан, мультфильм, путешествие, хива