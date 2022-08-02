https://uz.sputniknews.ru/20220802/pyat-rossiyskix-xokkeistov-podpisali-kontrakty-s-tashkentskim-xumo-26766728.html

Пять российских хоккеистов подписали контракты с ташкентским "Хумо"

Пять российских хоккеистов подписали контракты с ташкентским "Хумо"

"Хумо" в стартующем сезоне будет играть в Открытом чемпионате Pro Hokei Ligasy.

2022-08-02T17:31+0500

2022-08-02T17:31+0500

2022-08-02T17:42+0500

спорт

хоккей

хоккейный клуб "хумо"

узбекский клуб "хумо" в вхл

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" заключил контракт с пятью игроками из России. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.Команду Евгения Попихина пополнили нападающие Алексей Кривченков, Антон Рехтин, Андрей Легалин, Дмитрий Селютин, а также защитник Алексей Кириллов.Алексей Кривченков является воспитанником новосибирской "Сибири", ранее выступал в Красноярском "Соколе" из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).Андрей Легалин перешел из академии московского "Спартака". Провел 196 матчей в Молодежной хоккейной лиге, а в сезоне 2018/2019 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).Антон Рехтин - воспитанник новокузнецкого "Металлурга", в котором провел 5 матчей в КХЛ. Перешел в "Хумо" из курганского "Зауралья".Дмитрий Селютин перешел из ХК "Лиепая", который выступал в чемпионате Латвии. Он принял участие в 43 матчах и набрал 52 (22+30) очка.Защитник Алексей Кириллов - воспитанник новокузнецкого "Металлурга". Провёл 97 матчей в КХЛ за "Спартак" и "Ладу". В сезоне 2020/2021 стал чемпионом ВХЛ в составе "Югры".Ранее Sputnik узнал, что "Хумо" в стартующем сезоне будет играть в Открытом чемпионате Республики Казахстан Pro Hokei Ligasy.Таким образом, после двухлетней паузы, вызванной пандемией коронавируса, ташкентский хоккейный клуб "Хумо" вновь примет участие в Международных соревнованиях.Чемпионат "Pro hokei ligasi" начнется 10 сентября и продлится до апреля 2023 года.В нем будут участвовать 11 команд из Казахстана и одна из Узбекистана - "Хумо".Последний раз ташкентский клуб выступал в международных турнирах в сезоне 2019-2020 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где дошел до 1/4 финала.Тогда Ташкентская команда должна была провести серию игр с московской "Звездой", но турнир был остановлен после эпидемии коронавируса весной 2020 года.Читайте также:Узбекистанские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей во Владивостоке

ташкент

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Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

хоккей, хоккейный клуб "хумо", узбекский клуб "хумо" в вхл, ташкент