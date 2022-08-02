https://uz.sputniknews.ru/20220802/uzbekistanskie-dzyudoisty-zavoevali-pyat-zolotyx-medaley-vo-vladivostoke-26762746.html

Узбекистанские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей во Владивостоке

Узбекистанские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей во Владивостоке

Узбекистанские спортсмены принимают участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии".

2022-08-02T16:04+0500

2022-08-02T16:04+0500

2022-08-02T16:04+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

золотая медаль

медаль

владивосток

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по дзюдо завоевали пять золотых наград на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, медали высшего достоинства Узбекистану принесли юные спортсмены в следующих весовых категориях:Таким образом, во вторник делегация Узбекистана завоевала 16 медалей различного достоинства: 11 золотых, три серебряных и две бронзовых награды. Помимо дзюдоистов, пять золотых и одну бронзовую медали завоевали борцы. Кроме этого, легкоатлеты сборной заработали одно золото, три серебра и одну бронзу.Читайте также:

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узбекистан, дзюдо, золотая медаль, медаль, владивосток