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Узбекистанские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей во Владивостоке
Узбекистанские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей во Владивостоке
Узбекистанские спортсмены принимают участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии".
2022-08-02T16:04+0500
2022-08-02T16:04+0500
2022-08-02T16:04+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
золотая медаль
медаль
владивосток
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по дзюдо завоевали пять золотых наград на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, медали высшего достоинства Узбекистану принесли юные спортсмены в следующих весовых категориях:Таким образом, во вторник делегация Узбекистана завоевала 16 медалей различного достоинства: 11 золотых, три серебряных и две бронзовых награды. Помимо дзюдоистов, пять золотых и одну бронзовую медали завоевали борцы. Кроме этого, легкоатлеты сборной заработали одно золото, три серебра и одну бронзу.Читайте также:
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узбекистан, дзюдо, золотая медаль, медаль, владивосток
Узбекистанские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей во Владивостоке
Узбекистанские спортсмены принимают участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии".
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по дзюдо завоевали пять золотых наград на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, медали высшего достоинства Узбекистану принесли юные спортсмены в следующих весовых категориях:
Лазиза Хайдарова (-40 кг);
Фарангиз Омонова (-44 кг);
Асадбек Мисиров (-46 кг);
Абдулазизхон Шарофиддинов (-50 кг);
Таким образом, во вторник делегация Узбекистана завоевала 16 медалей различного достоинства: 11 золотых, три серебряных и две бронзовых награды. Помимо дзюдоистов, пять золотых и одну бронзовую медали завоевали борцы. Кроме этого, легкоатлеты сборной заработали одно золото, три серебра и одну бронзу.