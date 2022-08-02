https://uz.sputniknews.ru/20220802/tak-li-polezna-morkov-dlya-zreniya-mnenie-vracha-26738511.html

Так ли полезна морковь для зрения? Мнение врача

Так ли полезна морковь для зрения? Мнение врача

Полезные для зрения вещества содержатся в бобовых и рыбе.

2022-08-02T07:00+0500

2022-08-02T07:00+0500

2022-08-02T07:00+0500

это интересно

врач

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Существует мнение, что морковь необходимо употреблять в пищу в больших количествах, чтобы улучшить зрение. Такой же стереотип сложился относительно черники. Однако данные меры бессмысленны, считает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.В интервью радио Sputnik она заявила, что вопреки мифам, в составе моркови и черники отсутствуют особенные свойства, способные помочь организму при нарушениях зрения."Если уже есть нарушение зрения, никакие продукты не помогут это исправить", — подчеркнула Арзуманян.При этом чтобы поддерживать остроту зрения, важно сформировать рацион питания, богатый элементами, которые необходимы сетчатке глаза, также отметила врач."Необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Весь этот набор можно получить из обычных продуктов питания", — сообщила Арзуманян.К числу таких продуктов относится, например рыба, содержащая Омегу-3."Лютеин можно получить из зеленых салатов. Цинка много в бобовых. Витамины можно получить из орехов и семян. Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз", — заключила врач.Читайте также:Офтальмолог объяснил, почему слезятся глаза

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