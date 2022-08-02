Узбекистан и Азербайджан хотят создать совместный инвестфонд – вице-премьер
11:23 02.08.2022 (обновлено: 11:36 02.08.2022)
© Фото: МИВТ УзбекистанаЗаместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провел встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
© Фото: МИВТ Узбекистана
Глава минэкономики Азербайджана в числе перспективных направлений сотрудничества особо отметил энергетическую отрасль.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и Азербайджана планируют сделать совместный инвестиционный фонд для реализации общих проектов, заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев, передает РИА Новости.
"Для финансирования совместных проектов необходимо запустить узбекско-азербайджанский инвестиционный фонд… Мы договорились в недельный срок принять совместную "дорожную карту", нацеленную на скорейшее создание фонда", - сообщил Ходжаев в рамках заседания совместной межправительственной комиссии.
Он отметил, что в июне в ходе рабочей поездки в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева стороны подписали большой пакет документов на сумму более $500 млн в нефтегазовой, химической и текстильной отраслях, а также аграрном секторе.
"Теперь необходимо обеспечить их своевременную и качественную реализацию", - подчеркнул Ходжаев.
Вместе с тем, сопредседатель межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что инвестиционное взаимодействие двух государств надо активизировать.
"В этом аспекте создание и деятельность совместного инвестиционного фонда может быть хорошим инструментом, который может и должен помогать инвесторам из обеих стран", - заявил он.
Глава минэкономики Азербайджана в числе перспективных направлений сотрудничества особо отметил энергетическую отрасль. Он напомнил, что в начале июля SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали "дорожную карту" по взаимодействию в совместной разработке нефтяных месторождений в обоих государствах, а также в проектах возобновляемой энергетики и цифровизации.
"Что касается товарооборота, нам было бы неплохо определить среднесрочные цели… Хотелось бы не позже чем через три-четыре года, чтобы мы говорили не о сотнях миллионов, может быть, возможно, достигли цифры в $1 млрд", - заключил Джаббаров.
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