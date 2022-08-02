https://uz.sputniknews.ru/20220802/uzbekistan-i-azerbaydjan-xotyat-sozdat-sovmestnyy-investfond--vitse-premer-26744699.html

Узбекистан и Азербайджан хотят создать совместный инвестфонд – вице-премьер

Узбекистан и Азербайджан хотят создать совместный инвестфонд – вице-премьер

Глава минэкономики Азербайджана отметил энергетическую отрасль.

2022-08-02T11:23+0500

2022-08-02T11:23+0500

2022-08-02T11:36+0500

экономика

узбекистан

азербайджан

инвестиции

фонд

энергетика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Власти Узбекистана и Азербайджана планируют сделать совместный инвестиционный фонд для реализации общих проектов, заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев, передает РИА Новости.Он отметил, что в июне в ходе рабочей поездки в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева стороны подписали большой пакет документов на сумму более $500 млн в нефтегазовой, химической и текстильной отраслях, а также аграрном секторе. "Теперь необходимо обеспечить их своевременную и качественную реализацию", - подчеркнул Ходжаев.Вместе с тем, сопредседатель межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что инвестиционное взаимодействие двух государств надо активизировать. Глава минэкономики Азербайджана в числе перспективных направлений сотрудничества особо отметил энергетическую отрасль. Он напомнил, что в начале июля SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали "дорожную карту" по взаимодействию в совместной разработке нефтяных месторождений в обоих государствах, а также в проектах возобновляемой энергетики и цифровизации.Читайте также:Минэнерго оценило оплату Афганистана за электроэнергию

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узбекистан, азербайджан, инвестиции, фонд, энергетика, сотрудничество