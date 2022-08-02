https://uz.sputniknews.ru/20220802/uzbekistan-predlojil-sozdat-mejdunarodnuyu-sistemu-elektronnoy-kommertsii-26758446.html
Узбекистан предложил создать международную систему электронной коммерции
Узбекистан предложил создать международную систему электронной коммерции
Узбекистан предложил создать международную систему коммерции
2022-08-02T14:47+0500
2022-08-02T14:47+0500
2022-08-02T14:47+0500
экономика
узбекистан
азербайджан
турция
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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на трехсторонней встрече "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте озвучил основные перспективные направления развития сотрудничества между странами, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, у стран есть потенциал для увеличения поставок товаров друг другу. Так, Узбекистан может импортировать из Азербайджана и Турции технику, электрооборудование, нефтепродукты. В свою очередь, республика может поставлять партнерам продукты питания, текстиль, кожу и обувь.Еще одним важным направлением сотрудничества замминистра считает электронную торговлю. В частности, он предложил создать международную электронную торговую платформу.Среди важных направлений партнерства Кудратов назвал также реализацию совместных проектов промышленной кооперации, межрегиональное сотрудничество и обеспечение продовольственной безопасности в регионе.Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом.К настоящему времени в Узбекистане создано 243 предприятия с участием капитала Азербайджана, из них 16 предприятий с начала текущего года.Лидирует по количеству компаний с иностранным капиталом Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022-го внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном — на 9,9% с результатом $2 109 млн, с Кыргызстаном — на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью — на 3% с показателем $205 млн.Читайте также: Формат "Узбекистан – Азербайджан – Турция" противостоит глобальным вызовам безопасности
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узбекистан, азербайджан, турция
Узбекистан предложил создать международную систему электронной коммерции
С таким предложением выступил замминистра инвестиций республики на трехсторонней встрече "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik.
Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на трехсторонней встрече "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте озвучил основные перспективные направления развития сотрудничества между странами, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Пандемия разрушила продовольственные цепочки, и сейчас мы можем укрепить. Хочу кратко перечислить перспективные направления укрепления отношений. Во-первых, дальнейшее развитие торговый отношений между нашими странами должно быть нашей первоочередной задачей", - заявил Кудратов.
По его словам, у стран есть потенциал для увеличения поставок товаров друг другу. Так, Узбекистан может импортировать из Азербайджана и Турции технику, электрооборудование, нефтепродукты. В свою очередь, республика может поставлять партнерам продукты питания, текстиль, кожу и обувь.
Еще одним важным направлением сотрудничества замминистра считает электронную торговлю. В частности, он предложил создать международную электронную торговую платформу.
"Предлагаю создать новую платформу электронной коммерции для облегчения доступа к рынкам друг друга. Это позволит производителям из наших стран находить нужные товары по лучшим ценам" - подчеркнул он.
Среди важных направлений партнерства Кудратов назвал также реализацию совместных проектов промышленной кооперации, межрегиональное сотрудничество и обеспечение продовольственной безопасности в регионе.
Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом.
К настоящему времени в Узбекистане создано 243 предприятия с участием капитала Азербайджана, из них 16 предприятий с начала текущего года.
Лидирует по количеству компаний с иностранным капиталом Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.
Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022-го внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.
При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном — на 9,9% с результатом $2 109 млн, с Кыргызстаном — на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью — на 3% с показателем $205 млн.