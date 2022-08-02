https://uz.sputniknews.ru/20220802/format-uzbekistan--azerbaydjan--turtsiya-protivostoit-globalnym-vyzovam-bezopasnosti-26750307.html
Формат "Узбекистан – Азербайджан – Турция" противостоит глобальным вызовам безопасности
Формат "Узбекистан – Азербайджан – Турция" противостоит глобальным вызовам безопасности
Глава МИД Азербайджана также выразил уверенность, что новая площадка станет постоянным форматом, который будет пересматриваться в будущем. 02.08.2022, Sputnik Узбекистан
2022-08-02T12:59+0500
2022-08-02T12:59+0500
2022-08-02T13:13+0500
политика
азербайджан
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турция
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Во времена растущих вызовов глобальной безопасности, стабильности и экономического развития, эта новая трехсторонняя платформа вписывается в существующие усилия по развитию регионального сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе первого заседания диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik."Мы ожидаем, что помимо дополнительно двухсторонних связей, этот уникальный формат сотрудничества с участием глав министров иностранных дел, экономики, транспорта будет способствовать расширению секторального взаимодействия, экономических и торговых связей, а также трансграничной предпринимательской деятельности", - отметил министр.Он выразил уверенность, что новая площадка станет постоянным форматом, который будет пересматриваться в будущем."Совместные и скоординированные усилия имеют решающее значение для укрепления этого сотрудничества в целях обеспечения эффективного и устойчивого взаимодействия в области транспортной связи, на основе развития транспортной инфраструктуры", - добавил Байрамов.Ранее сообщалось, что власти Узбекистана и Азербайджана планируют сделать совместный инвестиционный фонд для реализации общих проектов.Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом.К настоящему времени в Узбекистане создано 243 предприятия с участием капитала Азербайджана, из них 16 предприятий с начала текущего года.Лидирует по количеству компаний с иностранным капиталом Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022-го внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном — на 9,9% с результатом $2 109 млн, с Кыргызстаном — на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью — на 3% с показателем $205 млн.Читайте также:В Ташкенте прошла встреча Норова и Чавушоглу
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азербайджан, узбекистан, турция
Формат "Узбекистан – Азербайджан – Турция" противостоит глобальным вызовам безопасности
12:59 02.08.2022 (обновлено: 13:13 02.08.2022)
Глава МИД Азербайджана также выразил уверенность, что новая площадка станет постоянным форматом, который будет пересматриваться в будущем.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Во времена растущих вызовов глобальной безопасности, стабильности и экономического развития, эта новая трехсторонняя платформа вписывается в существующие усилия по развитию регионального сотрудничества.
Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе первого заседания
диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik.
"Мы ожидаем, что помимо дополнительно двухсторонних связей, этот уникальный формат сотрудничества с участием глав министров иностранных дел, экономики, транспорта будет способствовать расширению секторального взаимодействия, экономических и торговых связей, а также трансграничной предпринимательской деятельности", - отметил министр.
Он выразил уверенность, что новая площадка станет постоянным форматом, который будет пересматриваться в будущем.
"Совместные и скоординированные усилия имеют решающее значение для укрепления этого сотрудничества в целях обеспечения эффективного и устойчивого взаимодействия в области транспортной связи, на основе развития транспортной инфраструктуры", - добавил Байрамов.
Ранее сообщалось
, что власти Узбекистана и Азербайджана планируют сделать совместный инвестиционный фонд для реализации общих проектов.
Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом.
К настоящему времени в Узбекистане создано 243 предприятия с участием капитала Азербайджана, из них 16 предприятий с начала текущего года.
Лидирует по количеству компаний с иностранным капиталом Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.
Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022-го внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.
При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном — на 9,9% с результатом $2 109 млн, с Кыргызстаном — на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью — на 3% с показателем $205 млн.