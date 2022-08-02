https://uz.sputniknews.ru/20220802/uzbekistantsam-oblegchili-finansovye-xlopoty-s-perevodami--ortikxodja-norov-26739286.html
Узбекистанцам облегчили финансовые хлопоты с переводами — Ортикходжа Норов
Узбекистанцам облегчили финансовые хлопоты с переводами — Ортикходжа Норов
В Агентстве по внешней трудовой миграции оценили запуск денежных переводов.
2022-08-02T07:30+0500
2022-08-02T07:30+0500
2022-08-02T07:30+0500
экономика
узбекистан
денежные переводы
платежная система "мир"
банковская карта
россия
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Благодаря внедрению новой трансграничной системы узбекистанцы смогут отправить перевод с российских карт в рублях, а зачислен он будет в сумах по выгодному курсу.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал Ортикходжа Норов, пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции."Многие банки уже начали работать по трансграничной системе. Ранее узбекистанцы, отправляя деньги из России посредством различных услуг денежного перевода, теряли от 3% до 7% от отправляемой суммы. Это происходило в процессе конвертации валюты и снятия комиссионных. Сейчас же посредством перевода через карты этот процент составляет 1-1,5%", — сообщил Норов. Он отметил, что большая часть отправляющих деньги из России в Узбекистан — это трудовые мигранты. И им теперь значительно проще будет отправлять переводы на родину."Целый день они заняты на работе. В случае если мигранты хотели отправить деньги переводом, им нужно было находить в своем графике время в будние дни для того, чтобы совершить перевод. Сейчас, благодаря внедрению этой системы, такой надобности больше нет. В любое время дня и ночи можно отправить деньги и получить их в сумах. Естественно, такие услуги я могу назвать очень полезными и во многом облегчающими финансовые хлопоты узбекистанцам", — добавил пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции.Ранее сообщалось, что в Узбекистане запустили сервис трансграничных переводов с банковских карт "Мир", выпущенных в России, на карты Uzcard. Читайте также:Uzcard запустила мгновенные переводы с карты "Мир"
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, денежные переводы, платежная система "мир", банковская карта, россия
Узбекистанцам облегчили финансовые хлопоты с переводами — Ортикходжа Норов
В Агентстве по внешней трудовой миграции оценили запуск денежных переводов.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Благодаря внедрению новой трансграничной системы узбекистанцы смогут отправить перевод с российских карт в рублях, а зачислен он будет в сумах по выгодному курсу.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказал Ортикходжа Норов, пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции.
"Многие банки уже начали работать по трансграничной системе. Ранее узбекистанцы, отправляя деньги из России посредством различных услуг денежного перевода, теряли от 3% до 7% от отправляемой суммы. Это происходило в процессе конвертации валюты и снятия комиссионных. Сейчас же посредством перевода через карты этот процент составляет 1-1,5%", — сообщил Норов.
Он отметил, что большая часть отправляющих деньги из России в Узбекистан — это трудовые мигранты. И им теперь значительно проще будет отправлять переводы на родину.
"Целый день они заняты на работе. В случае если мигранты хотели отправить деньги переводом, им нужно было находить в своем графике время в будние дни для того, чтобы совершить перевод. Сейчас, благодаря внедрению этой системы, такой надобности больше нет. В любое время дня и ночи можно отправить деньги и получить их в сумах. Естественно, такие услуги я могу назвать очень полезными и во многом облегчающими финансовые хлопоты узбекистанцам", — добавил пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции.
Ранее сообщалось
, что в Узбекистане запустили сервис трансграничных переводов с банковских карт "Мир", выпущенных в России, на карты Uzcard.