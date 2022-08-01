https://uz.sputniknews.ru/20220801/uzcard-zapustila-mgnovennye-perevody-s-karty-mir-26709302.html

Uzcard запустила мгновенные переводы с карты "Мир"

Uzcard запустила мгновенные переводы с карты "Мир"

Сейчас в Uzcard готовят пошаговую инструкцию для осуществления подобных переводов.

2022-08-01T13:24+0500

2022-08-01T13:24+0500

2022-08-01T13:24+0500

экономика

uzcard

платежная система "мир"

мир

денежные переводы

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Узбекистане запустили сервис трансграничных переводов с банковских карт "Мир", выпущенных в России, на карты Uzcard. Об этом сообщает пресс-служба Uzcard.Теперь пользователи смогут быстро и удобно осуществлять денежные переводы с карты на карту с помощью мобильных приложений российских банков. Зачисление денежных средств на карту будет происходить мгновенно.Известно, что переводы будут отправлены с российских карт в рублях, а зачислены они будут в сумах по выгодному курсу. Также при использовании данной услуги нет никаких дополнительных скрытых комиссий за переводы. В мобильном приложении для перевода необходимо только ввести номер карты и имя получателя.Кроме этого, в данное время Uzcard готовит пошаговую инструкцию для проведения переводов, а также список банков-участников плаежной системы "Мир", через мобильные приложения которых возможно уже сейчас осуществлять денежные переводы подобным образом.Читайте также:

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uzcard, платежная система "мир", мир, денежные переводы