https://uz.sputniknews.ru/20220801/uzcard-zapustila-mgnovennye-perevody-s-karty-mir-26709302.html
Uzcard запустила мгновенные переводы с карты "Мир"
Uzcard запустила мгновенные переводы с карты "Мир"
Сейчас в Uzcard готовят пошаговую инструкцию для осуществления подобных переводов.
2022-08-01T13:24+0500
2022-08-01T13:24+0500
2022-08-01T13:24+0500
экономика
uzcard
платежная система "мир"
мир
денежные переводы
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Узбекистане запустили сервис трансграничных переводов с банковских карт "Мир", выпущенных в России, на карты Uzcard. Об этом сообщает пресс-служба Uzcard.Теперь пользователи смогут быстро и удобно осуществлять денежные переводы с карты на карту с помощью мобильных приложений российских банков. Зачисление денежных средств на карту будет происходить мгновенно.Известно, что переводы будут отправлены с российских карт в рублях, а зачислены они будут в сумах по выгодному курсу. Также при использовании данной услуги нет никаких дополнительных скрытых комиссий за переводы. В мобильном приложении для перевода необходимо только ввести номер карты и имя получателя.Кроме этого, в данное время Uzcard готовит пошаговую инструкцию для проведения переводов, а также список банков-участников плаежной системы "Мир", через мобильные приложения которых возможно уже сейчас осуществлять денежные переводы подобным образом.Читайте также:
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+74956456601
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uzcard, платежная система "мир", мир, денежные переводы
Uzcard запустила мгновенные переводы с карты "Мир"
Сейчас в Uzcard готовят пошаговую инструкцию для осуществления подобных переводов.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
В Узбекистане запустили сервис трансграничных переводов с банковских карт "Мир", выпущенных в России, на карты Uzcard. Об этом сообщает
пресс-служба Uzcard.
Теперь пользователи смогут быстро и удобно осуществлять денежные переводы с карты на карту с помощью мобильных приложений российских банков. Зачисление денежных средств на карту будет происходить мгновенно.
Известно, что переводы будут отправлены с российских карт в рублях, а зачислены они будут в сумах по выгодному курсу. Также при использовании данной услуги нет никаких дополнительных скрытых комиссий за переводы. В мобильном приложении для перевода необходимо только ввести номер карты и имя получателя.
Кроме этого, в данное время Uzcard готовит пошаговую инструкцию для проведения переводов, а также список банков-участников плаежной системы "Мир", через мобильные приложения которых возможно уже сейчас осуществлять денежные переводы подобным образом.