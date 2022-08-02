https://uz.sputniknews.ru/20220802/v-samarkande-poyavyatsya-solnechnye-fotoelektricheskie-stantsii--26768899.html
В Самарканде появятся солнечные фотоэлектрические станции
В Самарканде появятся солнечные фотоэлектрические станции
Мирзиёев предложил перевести некоторые здания на альтернативную энергетику.
2022-08-02T18:13+0500
2022-08-02T18:13+0500
2022-08-02T18:27+0500
общество
самарканд
солнечная электростанция
энергетика
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Самарканде установят 600 малых солнечных фотоэлектрических станций в административных зданиях, сообщает пресс-служба хокимията.В начале июня под руководством Шавката Мирзиёева прошло совещание по вопросам расширения использования возобновляемых источников энергии. Глава Узбекистана предложил перевести здания министерств, администраций, махаллей на альтернативную энергетику.Для реализации этой задачи хокимият области планирует сначала установить 600 малых солнечных фотоэлектрических станций в административных и вспомогательных зданиях учреждений и организаций области. Из них 360 - солнечные панели, 240 - солнечные водонагреватели.Кроме того, хоким Самаркандской области Турдимов подчеркнул, что все руководители несут ответственность за принятие мер по широкому использованию возобновляемых источников энергии в отраслях экономики, среди населения и на социальных объектах. Он поручил им разработать программу по снижению затрат на электрическую и тепловую энергию в учреждениях и организациях не менее чем на 25%.Читайте также:К открытому диалогу с президентом подали около 7 тысяч обращений
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самарканд, солнечная электростанция, энергетика
В Самарканде появятся солнечные фотоэлектрические станции
18:13 02.08.2022 (обновлено: 18:27 02.08.2022)
Шавкат Мирзиёев предложил перевести здания министерств, администраций, махаллей на альтернативную энергетику.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
В Самарканде установят 600 малых солнечных фотоэлектрических станций в административных зданиях, сообщает пресс-служба хокимията
.
В начале июня под руководством Шавката Мирзиёева прошло совещание по вопросам расширения использования возобновляемых источников энергии.
Глава Узбекистана предложил перевести здания министерств, администраций, махаллей на альтернативную энергетику.
Для реализации этой задачи хокимият области планирует сначала установить 600 малых солнечных фотоэлектрических станций в административных и вспомогательных зданиях учреждений и организаций области. Из них 360 - солнечные панели, 240 - солнечные водонагреватели.
Кроме того, хоким Самаркандской области Турдимов подчеркнул, что все руководители несут ответственность за принятие мер по широкому использованию возобновляемых источников энергии в отраслях экономики, среди населения и на социальных объектах.
Он поручил им разработать программу по снижению затрат на электрическую и тепловую энергию в учреждениях и организациях не менее чем на 25%.