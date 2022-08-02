https://uz.sputniknews.ru/20220802/v-tashkente-proshla-vstrecha-norova-i-chavushoglu-26747687.html

В Ташкенте прошла встреча Норова и Чавушоглу

В Ташкенте прошла встреча Норова и Чавушоглу

Встреча прошла на заседании "Узбекистан – Азербайджан – Турция".

2022-08-02T12:05+0500

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2022-08-02T12:38+0500

узбекистан

турция

азербайджан

владимир норов

мевлют чавушоглу

политика

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня, 2 августа, прошло совещание и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Переговоры состоялись на первом заседании диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" в Ташкенте.Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, узбекско-турецкие отношения успешно развиваются, благодаря активному взаимодействию глав двух государств.Стороны обсудили практическую реализацию договоренностей, в частности, по увеличению объемов взаимной торговли, созданию инвестиционных проектов в разных сферах экономики, расширению культурно-гуманитарных и туристических обменов.Отмечалась готовность Узбекистана и Турции продолжать сотрудничество в рамках международных институтов."Подчеркнута готовность сторон к продолжению координации усилий на афганском направлении и оказания гуманитарной помощи этой стране", - говорится в сообщении.Рассмотрены также организационные вопросы запланированных мероприятий на двустороннем и многостороннем уровнях, в частности, саммита Организации тюркских государств в Самарканде.Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом. Так, по данным за июнь текущего года, на втором месте среди стран, создавших предприятия в Узбекистане, Турция заняла второе место, зарегистрировав 151 организацию.На первом месте же находится Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022-го внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном — на 9,9% с результатом $2 109 млн, с Кыргызстаном — на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью — на 3% с показателем $205 млн.Читайте также:В Ташкенте стартовало заседание "Узбекистан – Азербайджан – Турция"

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узбекистан, турция, азербайджан, владимир норов, мевлют чавушоглу