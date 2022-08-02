https://uz.sputniknews.ru/20220802/v-tashkente-startovalo-zasedanie-uzbekistan--azerbaydjan--turtsiya-26750015.html

В Ташкенте стартовало заседание "Узбекистан – Азербайджан – Турция"

В Ташкенте стартовало заседание "Узбекистан – Азербайджан – Турция"

Перед началом мероприятия прошла церемония совместного фотографирования участников заседания.

2022-08-02T12:10+0500

2022-08-02T12:10+0500

2022-08-02T12:36+0500

политика

ташкент

заседание

азербайджан

турция

узбекистан

министры иностранных дел

владимир норов

выступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/02/26749196_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0d8626637c98caf7be2f63bb5309e716.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В столице Узбекистана во вторник начало свою работу первое заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.Так, и.о. министра иностранных дел Владимир Норов заявил, что создание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" является востребованным как никогда особенно с учетом стремительных и неоднозначных процессов, которые происходят в международных отношениях и глобальной экономике.Также он рассказал, что особую актуальность приобретает стремление наших стран развивать межрегиональные транспортные коридоры.Кроме этого, Норов затронул в своем выступлении тему Афганистана и заявил, что 26 июля текущего года в Ташкенте прошла Международная конференция на тему "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", в которой приняли участие представители делегации Временного правительства Афганистана. Они согласились с тем, что реализация проекта по строительству железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" представляет важное стратегическое значение для восстановления Афганистана.По мнению главы МИД Узбекистана, одним из стимулов укрепления внешнеэкономических связей становится сфера туризма, которая считается надежным драйвером обеспечения стабильного роста экономик трех стран.Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом. Так, по данным за июнь текущего года, на втором месте среди стран, создавших предприятия в Узбекистане, Турция заняла второе место, зарегистрировав 151 организацию.На первом месте же находится Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022-го внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном — на 9,9% с результатом $2 109 млн, с Кыргызстаном — на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью — на 3% с показателем $205 млн.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, заседание, азербайджан, турция, узбекистан, министры иностранных дел, владимир норов, выступление