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https://uz.sputniknews.ru/20220802/v-tashkente-startovalo-zasedanie-uzbekistan--azerbaydjan--turtsiya-26750015.html
В Ташкенте стартовало заседание "Узбекистан – Азербайджан – Турция"
В Ташкенте стартовало заседание "Узбекистан – Азербайджан – Турция"
Перед началом мероприятия прошла церемония совместного фотографирования участников заседания.
2022-08-02T12:10+0500
2022-08-02T12:36+0500
политика
ташкент
заседание
азербайджан
турция
узбекистан
министры иностранных дел
владимир норов
выступление
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В столице Узбекистана во вторник начало свою работу первое заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.Так, и.о. министра иностранных дел Владимир Норов заявил, что создание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" является востребованным как никогда особенно с учетом стремительных и неоднозначных процессов, которые происходят в международных отношениях и глобальной экономике.Также он рассказал, что особую актуальность приобретает стремление наших стран развивать межрегиональные транспортные коридоры.Кроме этого, Норов затронул в своем выступлении тему Афганистана и заявил, что 26 июля текущего года в Ташкенте прошла Международная конференция на тему "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", в которой приняли участие представители делегации Временного правительства Афганистана. Они согласились с тем, что реализация проекта по строительству железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" представляет важное стратегическое значение для восстановления Афганистана.По мнению главы МИД Узбекистана, одним из стимулов укрепления внешнеэкономических связей становится сфера туризма, которая считается надежным драйвером обеспечения стабильного роста экономик трех стран.Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом. Так, по данным за июнь текущего года, на втором месте среди стран, создавших предприятия в Узбекистане, Турция заняла второе место, зарегистрировав 151 организацию.На первом месте же находится Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022-го внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном — на 9,9% с результатом $2 109 млн, с Кыргызстаном — на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью — на 3% с показателем $205 млн.Читайте также:
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ташкент, заседание, азербайджан, турция, узбекистан, министры иностранных дел, владимир норов, выступление

В Ташкенте стартовало заседание "Узбекистан – Азербайджан – Турция"

12:10 02.08.2022 (обновлено: 12:36 02.08.2022)
© Министерство иностранных дел УзбекистанаВ г.Ташкенте начало свою работу первое заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта.
В г.Ташкенте начало свою работу первое заседание диалогового формата Узбекистан – Азербайджан – Турция с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2022
© Министерство иностранных дел Узбекистана
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О чем рассказал и.о. министра иностранных дел Владимир Норов в своем выступлении – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В столице Узбекистана во вторник начало свою работу первое заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
Так, и.о. министра иностранных дел Владимир Норов заявил, что создание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" является востребованным как никогда особенно с учетом стремительных и неоднозначных процессов, которые происходят в международных отношениях и глобальной экономике.

"Содержательный диалог и высокая степень доверия и взаимопонимания, установившиеся между лидерами наших стран, придают мощный импульс наращиванию отношений, основанных на принципах взаимного уважения и поддержки", отметил он.

Также он рассказал, что особую актуальность приобретает стремление наших стран развивать межрегиональные транспортные коридоры.

"Важное значение для Узбекистана имеет использование транзитного потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", сообщил глава узбекистанского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Норов затронул в своем выступлении тему Афганистана и заявил, что 26 июля текущего года в Ташкенте прошла Международная конференция на тему "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", в которой приняли участие представители делегации Временного правительства Афганистана. Они согласились с тем, что реализация проекта по строительству железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" представляет важное стратегическое значение для восстановления Афганистана.
"Реализация проекта по строительству железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" существенно сократит сроки и стоимость транспортировки грузов между крупнейшими субрегионами через Центральную Азию и откроет нашим странам уникальную возможность для прямого выхода на перспективные рынки Южной Азии с совокупным населением 1,9 млрд человек и $3,5 трлн ВВП", – подчеркнул дипломат.
По мнению главы МИД Узбекистана, одним из стимулов укрепления внешнеэкономических связей становится сфера туризма, которая считается надежным драйвером обеспечения стабильного роста экономик трех стран.

"Важно разрабатывать и реализовывать туристические пакеты для ознакомления наших стран с общим историческим наследием, особенно нашей молодежи, что будет способствовать укреплению культурно-гуманитарных связей между Ташкентом, Баку и Анкарой", заключил Норов.

Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом. Так, по данным за июнь текущего года, на втором месте среди стран, создавших предприятия в Узбекистане, Турция заняла второе место, зарегистрировав 151 организацию.
На первом месте же находится Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.
Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022-го внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.
При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном — на 9,9% с результатом $2 109 млн, с Кыргызстаном — на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью — на 3% с показателем $205 млн.
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