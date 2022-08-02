В Ташкенте стартовало заседание "Узбекистан – Азербайджан – Турция"
12:10 02.08.2022 (обновлено: 12:36 02.08.2022)
© Министерство иностранных дел УзбекистанаВ г.Ташкенте начало свою работу первое заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта.
О чем рассказал и.о. министра иностранных дел Владимир Норов в своем выступлении – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В столице Узбекистана во вторник начало свою работу первое заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
Так, и.о. министра иностранных дел Владимир Норов заявил, что создание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" является востребованным как никогда особенно с учетом стремительных и неоднозначных процессов, которые происходят в международных отношениях и глобальной экономике.
"Содержательный диалог и высокая степень доверия и взаимопонимания, установившиеся между лидерами наших стран, придают мощный импульс наращиванию отношений, основанных на принципах взаимного уважения и поддержки", – отметил он.
Также он рассказал, что особую актуальность приобретает стремление наших стран развивать межрегиональные транспортные коридоры.
"Важное значение для Узбекистана имеет использование транзитного потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", – сообщил глава узбекистанского внешнеполитического ведомства.
Кроме этого, Норов затронул в своем выступлении тему Афганистана и заявил, что 26 июля текущего года в Ташкенте прошла Международная конференция на тему "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", в которой приняли участие представители делегации Временного правительства Афганистана. Они согласились с тем, что реализация проекта по строительству железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" представляет важное стратегическое значение для восстановления Афганистана.
"Реализация проекта по строительству железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" существенно сократит сроки и стоимость транспортировки грузов между крупнейшими субрегионами через Центральную Азию и откроет нашим странам уникальную возможность для прямого выхода на перспективные рынки Южной Азии с совокупным населением 1,9 млрд человек и $3,5 трлн ВВП", – подчеркнул дипломат.
По мнению главы МИД Узбекистана, одним из стимулов укрепления внешнеэкономических связей становится сфера туризма, которая считается надежным драйвером обеспечения стабильного роста экономик трех стран.
"Важно разрабатывать и реализовывать туристические пакеты для ознакомления наших стран с общим историческим наследием, особенно нашей молодежи, что будет способствовать укреплению культурно-гуманитарных связей между Ташкентом, Баку и Анкарой", – заключил Норов.
Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом. Так, по данным за июнь текущего года, на втором месте среди стран, создавших предприятия в Узбекистане, Турция заняла второе место, зарегистрировав 151 организацию.
На первом месте же находится Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.
Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022-го внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.
При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном — на 9,9% с результатом $2 109 млн, с Кыргызстаном — на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью — на 3% с показателем $205 млн.
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