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Видео: зачем США вновь ставят мир на грань третьей мировой
Видео: зачем США вновь ставят мир на грань третьей мировой
Журавлев ответил на вопросы по ситуации в Косово.
2022-08-02T13:41+0500
2022-08-02T13:41+0500
2022-08-02T13:41+0500
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сербия
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В Косове согласились отложить введение дискриминационных для сербского населения правил после того, как это едва не привело к "горячему" конфликту с Сербией, однако через месяц албанцы вновь попробуют разжечь ситуацию, считает доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев. В чем причина нового косовского кризиса? Как в событиях в Косове замешаны американцы? Как должна действовать Россия в этих условиях? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.Читайте также:Козин: НАТО вмешается в конфликт, если ситуация в Косове дойдет до войны
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сша, видео, сербия
Видео: зачем США вновь ставят мир на грань третьей мировой
Доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев ответил на вопросы по ситуации в Косово.
В Косове согласились отложить введение дискриминационных для сербского населения правил после того, как это едва не привело к "горячему" конфликту с Сербией, однако через месяц албанцы вновь попробуют разжечь ситуацию, считает доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
В чем причина нового косовского кризиса? Как в событиях в Косове замешаны американцы? Как должна действовать Россия в этих условиях?
Обо всем этом смотрите в нашем интервью
.