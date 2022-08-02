https://uz.sputniknews.ru/20220802/video-zachem-ssha-vnov-stavyat-mir-na-gran-tretey-mirovoy-26757394.html

Видео: зачем США вновь ставят мир на грань третьей мировой

Видео: зачем США вновь ставят мир на грань третьей мировой

Журавлев ответил на вопросы по ситуации в Косово.

2022-08-02T13:41+0500

2022-08-02T13:41+0500

2022-08-02T13:41+0500

видео

сша

сербия

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В Косове согласились отложить введение дискриминационных для сербского населения правил после того, как это едва не привело к "горячему" конфликту с Сербией, однако через месяц албанцы вновь попробуют разжечь ситуацию, считает доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев. В чем причина нового косовского кризиса? Как в событиях в Косове замешаны американцы? Как должна действовать Россия в этих условиях? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.Читайте также:Козин: НАТО вмешается в конфликт, если ситуация в Косове дойдет до войны

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сша, видео, сербия