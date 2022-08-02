https://uz.sputniknews.ru/20220802/vsu-konsultiruyutsya-s-ssha-pered-udarami-himars--gur-26760183.html
ВСУ консультируются с США перед ударами HIMARS — ГУР
ВСУ консультируются с США перед ударами HIMARS — ГУР
Разведчик также отметил, что у украинцев "очень хорошие снимки".
2022-08-02T15:30+0500
2022-08-02T15:30+0500
2022-08-02T15:30+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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разведчики
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Перед тем, как открывать огонь из американских РСЗО HIMARS, Киев советуется по поводу вероятных целей с Соединенными Штатами, сообщил в интервью Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.По его данным, применяя данные системы, украинские силовики руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Он также заявил, что американцы не предоставляют непосредственную информацию для наведения."Он (Скибицкий. — Прим. ред.) указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (американцы. — Прим. ред.) недовольны намеченной целью", — сообщает издание, цитируя разведчика.Скибицкий не смог сказать, применяют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но отметил, что у них "очень хорошие снимки"."Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", — добавил представитель украинской разведки.После начала 24 февраля российской специальной военной операции по защите Донбасса США и их союзники по НАТО увеличили поставки боевой техники Украине. Американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около $40 млрд.На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что военные поставки только затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.Читайте также:Видео: зачем США вновь ставят мир на грань третьей мировой
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украина, сша, разведчики
ВСУ консультируются с США перед ударами HIMARS — ГУР
Разведчик также отметил, что у украинцев "очень хорошие снимки".
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Перед тем, как открывать огонь из американских РСЗО HIMARS, Киев советуется по поводу вероятных целей с Соединенными Штатами, сообщил в интервью Telegraph
представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его данным, применяя данные системы, украинские силовики руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Он также заявил, что американцы не предоставляют непосредственную информацию для наведения.
"Он (Скибицкий. — Прим. ред.) указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (американцы. — Прим. ред.) недовольны намеченной целью", — сообщает издание, цитируя разведчика.
Скибицкий не смог сказать, применяют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но отметил, что у них "очень хорошие снимки".
"Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", — добавил представитель украинской разведки.
После начала 24 февраля российской специальной военной операции по защите Донбасса США и их союзники по НАТО увеличили поставки боевой техники Украине. Американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около $40 млрд.
На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что военные поставки только затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.