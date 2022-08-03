https://uz.sputniknews.ru/20220803/26806509.html
Как правильно выбрать арбуз
Как правильно выбрать арбуз
Вкусный праздник - День арбуза - отмечают 3 августа. Как правильно выбрать сладкое лакомство, смотрите в инфографике Sputnik.
2022-08-03T20:53+0500
2022-08-03T20:53+0500
2022-08-03T20:53+0500
инфографика
арбуз
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Самой популярной бахчевой культурой летом по праву может называться арбуз. В знойный летний день он заменяет воду, одновременно снабжая человека полезными микроэлементами.Чтобы не ошибиться в выборе и не принести домой несколько килограммов разочарования, нужно помнить совсем немного простых правил.Как правильно выбирать арбуз - в инфографике от Sputnik Азербайджан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
арбуз, инфографика
Как правильно выбрать арбуз
Вкусный праздник - День арбуза - отмечают 3 августа. Как правильно выбрать сладкое лакомство, смотрите в инфографике Sputnik.
Самой популярной бахчевой культурой летом по праву может называться арбуз. В знойный летний день он заменяет воду, одновременно снабжая человека полезными микроэлементами.
Чтобы не ошибиться в выборе и не принести домой несколько килограммов разочарования, нужно помнить совсем немного простых правил.
Как правильно выбирать арбуз - в инфографике от Sputnik Азербайджан
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