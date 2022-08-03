https://uz.sputniknews.ru/20220803/buxara-mojet-prinyat-turisticheskiy-forum-shos-v-2023-godu-26784942.html
Бухара может принять туристический форум ШОС в 2023 году
Бухара может принять туристический форум ШОС в 2023 году
По инициативе Узбекистана в странах Шанхайской организации могут запустить ежегодное региональное туристическое мероприятие.
2022-08-03T11:35+0500
2022-08-03T11:35+0500
2022-08-03T11:35+0500
политика
туризм
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бухара
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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Узбекистан предложил запустить ежегодный региональный туристический форум Шанхайской организации сотрудничества.Об этом заявил заместитель премьер-министра Узбекистана – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев на Форуме глав регионов ШОС в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik.Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.Читайте также: Ходжаев: регионы способны эффективно решать сегодняшние вызовы
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туризм, форум, бухара
Бухара может принять туристический форум ШОС в 2023 году
По инициативе Узбекистана в странах Шанхайской организации могут запустить ежегодное региональное туристическое мероприятие.
ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Узбекистан предложил запустить ежегодный региональный туристический форум Шанхайской организации сотрудничества.
Об этом заявил заместитель премьер-министра Узбекистана – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев на Форуме глав регионов ШОС в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik
.
"Узбекистан предложил запустить ежегодный региональный туристический Форум ШОС. На его площадке представители сферы смогут прорабатывать новые совместные инициативы в условиях текущих реалий. Первый такой Форум планируется провести уже в марте 2023 года в Бухаре", - отметил Ходжаев.
Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.