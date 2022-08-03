https://uz.sputniknews.ru/20220803/xodjaev-regiony-sposobny-effektivno-reshat-segodnyashnie-vyzovy-26782924.html

Ходжаев: регионы способны эффективно решать сегодняшние вызовы

Ходжаев: регионы способны эффективно решать сегодняшние вызовы

В Ташкенте стартовал Форум глав регионов ШОС.

2022-08-03T11:24+0500

2022-08-03T11:24+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Регионы являются движущей силой, способной эффективно решать сегодняшние вызовы. Об этом заявил заместитель премьер-министра Узбекистана – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев на Форуме глав регионов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik."Сегодняшнее время - время нестабильности, быстроменяющегося миропорядка, вызовов и испытаний. Оно ставит перед нами ряд серьезных задач. Именно регионы являются той движущей силой, которая способна их эффективно решать", - отметил Ходжаев. По его словам, по итогам 2021 года товарооборот между Узбекистаном и странами ШОС преодолел отметку 20 млрд$. А в первом полугодии этого года увеличился еще на 30%.Ходжаев также сообщил, что Узбекистан предлагает разработать агропрограмму ШОС. "До конца текущего года предлагаем разработать и утвердить совместную агропрограмму ШОС на 2023-2025 гг. К этому процессу следует привлечь "мозговые центры" наших стран", - добавил заместитель премьер-министра.Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.Читайте также:В Ташкенте стартовал Форум глав регионов ШОС

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