https://uz.sputniknews.ru/20220803/covid-19-kolichestvo-zabolevshix-nemnogo-vyroslo-26793360.html

COVID-19: количество заболевших немного выросло

COVID-19: количество заболевших немного выросло

О ситуации с ковидом в Узбекистане читайте в материале.

2022-08-03T14:44+0500

2022-08-03T14:44+0500

2022-08-03T14:44+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. По состоянию на сегодня общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 243 195. В течение последних суток выявлены 33 (накануне – 31) новых случая, сообщает Минздрав.Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (10), по 3 в Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях.По информации Минздрава, за день выздоровели 54 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 420).На лечении находятся 1138 больных COVID-19.Читайте также:Пелоси покидает Тайвань: главное о визите

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коронавирус covid-19