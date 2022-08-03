https://uz.sputniknews.ru/20220803/covid-19-kolichestvo-zabolevshix-nemnogo-vyroslo-26793360.html
COVID-19: количество заболевших немного выросло
COVID-19: количество заболевших немного выросло
О ситуации с ковидом в Узбекистане читайте в материале.
2022-08-03T14:44+0500
2022-08-03T14:44+0500
2022-08-03T14:44+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. По состоянию на сегодня общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 243 195. В течение последних суток выявлены 33 (накануне – 31) новых случая, сообщает Минздрав.Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (10), по 3 в Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях.По информации Минздрава, за день выздоровели 54 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 420).На лечении находятся 1138 больных COVID-19.Читайте также:Пелоси покидает Тайвань: главное о визите
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19
COVID-19: количество заболевших немного выросло
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
По состоянию на сегодня общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 243 195. В течение последних суток выявлены 33 (накануне – 31) новых случая, сообщает Минздрав
.
Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (10), по 3 в Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях.
По информации Минздрава, за день выздоровели 54 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 420).
На лечении находятся 1138 больных COVID-19.