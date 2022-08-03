https://uz.sputniknews.ru/20220803/pelosi-pokidaet-tayvan-glavnoe-o-vizite-26793035.html

Пелоси покидает Тайвань: главное о визите

Пелоси покидает Тайвань: главное о визите

Спикер Палаты представителей США покинула остров "из-за роста напряженности".

2022-08-03T14:23+0500

2022-08-03T14:23+0500

2022-08-03T14:23+0500

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тайвань

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визит

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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси покидает остров Тайвань из-за роста напряженности, связанного с ее визитом. Прямую трансляцию вылета самолета, на борту которого может находиться сенатор, вы можете посмотреть на канале Sputnik.В ходе визита сенатор встретилась с представителями местных властей: вице-спикером парламента Цай Цичаном и главой администрации острова Цай Инвэнем, сообщает РИА Новости.Власти острова вручили Нэнси Пелоси орден Благожелательных облаков за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя. Во время встречи Нэнси Пелоси заявила, что США "гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержке острова".Между тем, власти официального Китая пообещали дать "серьезный ответ" на действия США. В частности, глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонгназвал визит "новым примером попирания территориальной целостности и суверенитета Китая".Об исторической неизбежности воссоединения Тайваня с Китаем заявил и глава МИД КНР Ван И.Китайские власти уже отреагировали на инцидент – в частности, приостановили завоз песка на Тайвань и ввоз некоторых продуктов с острова, а также ввел санкции против двух тайваньских фондов и отложил объявление о строительстве завода литийных аккумуляторов в Северной Америке стоимостью $5 млрд для поставок Tesla Inc. и Ford Motor Co.Государственный совет КНР обвинил Тайвань и США в разрушении мира в регионе. Кроме того, китайская армия начала военные учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня.МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань "дикой выходкой". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что "провокации США стали безумными и безудержными", а министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что этим визитом Штаты пытаются показать всему миру свою безнаказанность.Сами жители острова также резко отреагировали на визит. У здания Ассоциации США на Тайване собрались десятки протестующих.Белый дом при этом поддержки своему сенатору также не оказал, заявив, что Пелоси принимает решения о визитах самостоятельно. Бывший президент США Дональд Трамп назвал Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за этого визита.В связи с "ростом напряженности" Нэнси Пелоси решила покинуть остров. Ее самолет готов к вылету, сообщает РИА Новости.Читайте также: МИД РФ: поездка Пелоси на Тайвань — дикая акция

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