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Ко Дню независимости нуждающимся узбекистанцам окажут помощь
Ко Дню независимости нуждающимся узбекистанцам окажут помощь
По всей республике в честь праздника пройдут благотворительные акции по поддержке ветеранов и людей старшего поколения.
2022-08-03T10:43+0500
2022-08-03T10:43+0500
2022-08-03T10:46+0500
общество
день независимости
помощь
благотворительность
малоимущие граждане
ветераны
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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. В честь Дня независимости в Узбекистане нуждающиеся граждане смогут получить помощь. Кроме того, по всей республике пройдут благотворительные мероприятия по поддержке ветеранов Второй мировой войны и представителей старшего поколения.Это предусматривает постановлениеПрезидента "О подготовке и проведении на высоком уровне празднования 31-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан".Для организации достойного празднования Дня независимости начинает свою работу Республиканская комиссия, утверждена программа организационно-практических, духовно-просветительских мероприятий и пропагандистско-разъяснительных работ.Главная идея программы праздника – "В Новом Узбекистане достоинство человека, интересы народа – наивысшая ценность".Традиционно, в стране пройдут такие смотры-конкурсы, как "Самый великий, самый дорогой", "Образ Родины – глазами художника", "Жить во имя Родины!".Узбекистан отметит 31-ю годовщину независимости 1 сентября.Читайте также: В Самарканде 114 семей получили квартиры — видео
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день независимости, помощь, благотворительность, малоимущие граждане, ветераны
Ко Дню независимости нуждающимся узбекистанцам окажут помощь
10:43 03.08.2022 (обновлено: 10:46 03.08.2022)
По всей республике в честь праздника пройдут благотворительные акции по поддержке ветеранов и людей старшего поколения.
ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. В честь Дня независимости в Узбекистане нуждающиеся граждане смогут получить помощь. Кроме того, по всей республике пройдут благотворительные мероприятия по поддержке ветеранов Второй мировой войны и представителей старшего поколения.
Это предусматривает постановление
Президента "О подготовке и проведении на высоком уровне празднования 31-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан".
Для организации достойного празднования Дня независимости начинает свою работу Республиканская комиссия, утверждена программа организационно-практических, духовно-просветительских мероприятий и пропагандистско-разъяснительных работ.
Главная идея программы праздника – "В Новом Узбекистане достоинство человека, интересы народа – наивысшая ценность".
Традиционно, в стране пройдут такие смотры-конкурсы, как "Самый великий, самый дорогой", "Образ Родины – глазами художника", "Жить во имя Родины!".
Узбекистан отметит 31-ю годовщину независимости 1 сентября.