https://uz.sputniknews.ru/20220803/ko-dnyu-nezavisimosti-nujdayuschimsya-uzbekistantsam-okajut-pomosch-26781497.html

Ко Дню независимости нуждающимся узбекистанцам окажут помощь

Ко Дню независимости нуждающимся узбекистанцам окажут помощь

По всей республике в честь праздника пройдут благотворительные акции по поддержке ветеранов и людей старшего поколения.

2022-08-03T10:43+0500

2022-08-03T10:43+0500

2022-08-03T10:46+0500

общество

день независимости

помощь

благотворительность

малоимущие граждане

ветераны

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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. В честь Дня независимости в Узбекистане нуждающиеся граждане смогут получить помощь. Кроме того, по всей республике пройдут благотворительные мероприятия по поддержке ветеранов Второй мировой войны и представителей старшего поколения.Это предусматривает постановлениеПрезидента "О подготовке и проведении на высоком уровне празднования 31-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан".Для организации достойного празднования Дня независимости начинает свою работу Республиканская комиссия, утверждена программа организационно-практических, духовно-просветительских мероприятий и пропагандистско-разъяснительных работ.Главная идея программы праздника – "В Новом Узбекистане достоинство человека, интересы народа – наивысшая ценность".Традиционно, в стране пройдут такие смотры-конкурсы, как "Самый великий, самый дорогой", "Образ Родины – глазами художника", "Жить во имя Родины!".Узбекистан отметит 31-ю годовщину независимости 1 сентября.Читайте также: В Самарканде 114 семей получили квартиры — видео

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

день независимости, помощь, благотворительность, малоимущие граждане, ветераны