https://uz.sputniknews.ru/20220803/mid-rf-poezdka-pelosi-na-tayvan--dikaya-aktsiya-26789678.html

МИД РФ: поездка Пелоси на Тайвань — дикая акция

МИД РФ: поездка Пелоси на Тайвань — дикая акция

Лавров заявил о безнаказанности США.

2022-08-03T13:41+0500

2022-08-03T13:41+0500

2022-08-03T13:53+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань демонстрирует, что Вашингтон совершенно не учитывает позицию других государств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав визит "дикой акцией". Помимо этого, в своем Telegram-канале Захарова обратила внимание, что посольство США в Китае, "обычно активное на информационном поле", на фоне поездки Пелоси упорно держит паузу и за два последних дня ничего не опубликовало.Глава американской дипмиссии Николас Бернс, месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине обвинявший Россию в неуважении суверенитета других стран, сейчас "стыдливо помалкивает, не зная, как оправдываться за недальновидный и самоуверенный поступок спикера палаты представителей, который может пошатнуть региональную стабильность и безопасность. Бернс знает, что этой грубой акцией Штаты пренебрегли правами других стран", - отметила российский дипломат.Вместе с тем, как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед журналистами в Мьянме, Соединенные Штаты очень хорошо понимают, что поездка Пелоси на Тайвань означает для Китая. Несмотря на это, Вашингтон устраивает опасные игры почти на ровном месте.Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй вчера вечером, сегодня она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, сообщив, что она принимает решения самостоятельно.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбея с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Читайте также:Кто признает Тайвань

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мид рф, тайвань, китай, мария захарова, сергей лавров, сша