МИД РФ: поездка Пелоси на Тайвань — дикая акция
13:41 03.08.2022 (обновлено: 13:53 03.08.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
© AFP 2022 / HANDOUT
Захарова прокомментировала визит американской чиновницы на Тайвань. Лавров заявил о безнаказанности США. Глава МИД КНР подчеркнул, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань демонстрирует, что Вашингтон совершенно не учитывает позицию других государств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав визит "дикой акцией".
"США ни в грош не ставят никого из своих партнеров — будь то ближайшие союзники стратегические, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения на различных направлениях. Им все равно. Ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради вот этого пресловутого пиара, внутреннего и внешнего, они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме. <...> Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура", — заявила Захарова в эфире радио Sputink.
Помимо этого, в своем Telegram-канале Захарова обратила внимание, что посольство США в Китае, "обычно активное на информационном поле", на фоне поездки Пелоси упорно держит паузу и за два последних дня ничего не опубликовало.
Глава американской дипмиссии Николас Бернс, месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине обвинявший Россию в неуважении суверенитета других стран, сейчас "стыдливо помалкивает, не зная, как оправдываться за недальновидный и самоуверенный поступок спикера палаты представителей, который может пошатнуть региональную стабильность и безопасность. Бернс знает, что этой грубой акцией Штаты пренебрегли правами других стран", - отметила российский дипломат.
Вместе с тем, как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед журналистами в Мьянме, Соединенные Штаты очень хорошо понимают, что поездка Пелоси на Тайвань означает для Китая. Несмотря на это, Вашингтон устраивает опасные игры почти на ровном месте.
"У меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу", - сообщил Лавров.
Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй вчера вечером, сегодня она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
Как заявил глава МИД КНР Ван И, Китай хочет мирно жить и развиваться вместе с другими государствами, но при этом никому не позволит подрывать стабильность. Он отметил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.
Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.
В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, сообщив, что она принимает решения самостоятельно.
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбея с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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