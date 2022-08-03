https://uz.sputniknews.ru/20220803/pomojet-evraziyskiy-opyt-poyavitsya-li-novyy-agrarnyy-proekt-v-ramkax-shos-26809389.html
Поможет евразийский опыт: появится ли новый аграрный проект в рамках ШОС?
Поможет евразийский опыт: появится ли новый аграрный проект в рамках ШОС?
В Ташкенте стартовал Форум глав регионов государств-членов ШОС.
2022-08-03T22:05+0500
2022-08-03T22:05+0500
2022-08-03T22:15+0500
видео
шос
проект
евразия
опыт
ташкент
форум
государство
членство
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В ходе форума прозвучало уже немало предложений по развитию транспортной инфраструктуры и логистики в рамках Организации. Один из потенциальных проектов - новая аграрная программа ШОС. За счет каких механизмов возможно реализовать идею и как в этом Узбекистану поможет опыт участия в "Агроэкспрессе"? На вопрос отвечает экономист Кубат Рахимов.Также в интервью Sputnik Узбекистан он анализирует планы республики на 2023 год — Бухара может принять Туристический форум ШОС. Как проведение мероприятия скажется на инфраструктуре города? Обзор от эксперта — в видео Sputnik.
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Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
шос, проект, евразия, опыт, ташкент, форум, государство, членство, видео
Поможет евразийский опыт: появится ли новый аграрный проект в рамках ШОС?
22:05 03.08.2022 (обновлено: 22:15 03.08.2022)
В Ташкенте стартовал Форум глав регионов государств-членов ШОС.
В ходе форума прозвучало уже немало предложений по развитию транспортной инфраструктуры и логистики в рамках Организации. Один из потенциальных проектов - новая аграрная программа ШОС. За счет каких механизмов возможно реализовать идею и как в этом Узбекистану поможет опыт участия в "Агроэкспрессе"? На вопрос отвечает экономист Кубат Рахимов.
"Первое, на чем стоит сделать акцент экспортерам продовольствия (в рамках ШОС. — Sputnik) - это режим взаимного допуска по техническим регламентам, стандартам и пищевой безопасности", — отмечает эксперт.
Также в интервью Sputnik Узбекистан он анализирует планы республики на 2023 год — Бухара может принять Туристический форум ШОС. Как проведение мероприятия скажется на инфраструктуре города? Обзор от эксперта — в видео Sputnik.