https://uz.sputniknews.ru/20220803/pomojet-evraziyskiy-opyt-poyavitsya-li-novyy-agrarnyy-proekt-v-ramkax-shos-26809389.html

Поможет евразийский опыт: появится ли новый аграрный проект в рамках ШОС?

Поможет евразийский опыт: появится ли новый аграрный проект в рамках ШОС?

В Ташкенте стартовал Форум глав регионов государств-членов ШОС.

2022-08-03T22:05+0500

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В ходе форума прозвучало уже немало предложений по развитию транспортной инфраструктуры и логистики в рамках Организации. Один из потенциальных проектов - новая аграрная программа ШОС. За счет каких механизмов возможно реализовать идею и как в этом Узбекистану поможет опыт участия в "Агроэкспрессе"? На вопрос отвечает экономист Кубат Рахимов.Также в интервью Sputnik Узбекистан он анализирует планы республики на 2023 год — Бухара может принять Туристический форум ШОС. Как проведение мероприятия скажется на инфраструктуре города? Обзор от эксперта — в видео Sputnik.

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2022

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

шос, проект, евразия, опыт, ташкент, форум, государство, членство, видео