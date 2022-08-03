https://uz.sputniknews.ru/20220803/pyl-i-dojd-pogoda-v-uzbekistane-3-avgusta-26781079.html

Пыль и дождь: погода в Узбекистане 3 августа

Пыль и дождь: погода в Узбекистане 3 августа

В предгорных и горных районах возможны сели и паводки, предупреждает Узгидромет.

2022-08-03T10:21+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. В Узбекистане 3 августа синоптики обещают ясную и солнечную погоду. Лишь к вечеру в Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областям и по Ферганской долине может быть кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 32-37 градусов.Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при грозе могут быть порывы до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен пыльный поземок.Грозы возможны и в предгорных и горных районах. Здесь температура воздуха достигнет 20-25 градусов, могут быть паводки и сели, предупреждает пресс-служба Гидрометеорологической службы республики.В Ташкенте также без осадков, к вечеру возможен дождь, гроза, воздух прогреется до 34-36 градусов.Читайте также: Как избежать солнечного удара

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