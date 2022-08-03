https://uz.sputniknews.ru/20220803/razblokirovka-vkontakte-stanet-plyusom-dlya-lyudey-i-biznesov-schitayut-eksperty-26806006.html

Разблокировка "Вконтакте" станет плюсом для людей и бизнесов, считают эксперты

Разблокировка "Вконтакте" станет плюсом для людей и бизнесов, считают эксперты

О том, как какие преимущества узбекистанцам принесет доступ к крупнейшей российской социальной сети, чем она будет полезна для малого бизнеса, самозанятых и фрилансеров, рассказывают специалисты.

2022-08-03T21:39+0500

2022-08-03T21:39+0500

2022-08-03T22:17+0500

общество

социальная сеть

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/07/23197807_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_566207b299e08e89ee68a0776587773a.jpg

ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. С 1 августа в Узбекистане полностью сняты ограничения на работу ряда зарубежных социальных сетей, в том числе сети "Вконтакте".Российская сеть "ВКонтакте" (VK) – одна из крупнейших социальных сетей в мире. По данным пресс-службы "ВКонтакте", в месяц сервисами VK пользуются до 100 млн человек. Популярность социальной сети среди русскоязычной аудитории высока, поскольку она содержит широкий набор онлайн-сервисов, которые позволяют пользователям общаться, обсуждать, смотреть, слушать и создавать свой контент.По мнению экспертов, разблокировка социальной сети станет преимуществом для самих узбекистанцев.У соцсети есть множество различных инструментов, позволяющих зарабатывать на контенте или вести свой онлайн-бизнес, не прибегая к сторонним сервисам.После разблокировки пользователи в Узбекистане получат доступ ко всем инструментам "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.Ранее генеральный директор Института исследований Интернета Карен Казарян в интервью Sputnik напомнил, что социальная сеть "ВКонтакте" — это связь пользователей с диаспорой в России и удобный инструмент для продвижения малого и среднего бизнеса.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

социальная сеть, вконтакте