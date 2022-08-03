https://uz.sputniknews.ru/20220803/razblokirovka-vkontakte-stanet-plyusom-dlya-lyudey-i-biznesov-schitayut-eksperty-26806006.html
Разблокировка "Вконтакте" станет плюсом для людей и бизнесов, считают эксперты
Разблокировка "Вконтакте" станет плюсом для людей и бизнесов, считают эксперты
О том, как какие преимущества узбекистанцам принесет доступ к крупнейшей российской социальной сети, чем она будет полезна для малого бизнеса, самозанятых и фрилансеров, рассказывают специалисты.
2022-08-03T21:39+0500
2022-08-03T21:39+0500
2022-08-03T22:17+0500
общество
социальная сеть
вконтакте
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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. С 1 августа в Узбекистане полностью сняты ограничения на работу ряда зарубежных социальных сетей, в том числе сети "Вконтакте".Российская сеть "ВКонтакте" (VK) – одна из крупнейших социальных сетей в мире. По данным пресс-службы "ВКонтакте", в месяц сервисами VK пользуются до 100 млн человек. Популярность социальной сети среди русскоязычной аудитории высока, поскольку она содержит широкий набор онлайн-сервисов, которые позволяют пользователям общаться, обсуждать, смотреть, слушать и создавать свой контент.По мнению экспертов, разблокировка социальной сети станет преимуществом для самих узбекистанцев.У соцсети есть множество различных инструментов, позволяющих зарабатывать на контенте или вести свой онлайн-бизнес, не прибегая к сторонним сервисам.После разблокировки пользователи в Узбекистане получат доступ ко всем инструментам "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.Ранее генеральный директор Института исследований Интернета Карен Казарян в интервью Sputnik напомнил, что социальная сеть "ВКонтакте" — это связь пользователей с диаспорой в России и удобный инструмент для продвижения малого и среднего бизнеса.
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социальная сеть, вконтакте
Разблокировка "Вконтакте" станет плюсом для людей и бизнесов, считают эксперты
21:39 03.08.2022 (обновлено: 22:17 03.08.2022)
О том, как какие преимущества узбекистанцам принесет доступ к крупнейшей российской социальной сети, чем она будет полезна для малого бизнеса, самозанятых и фрилансеров, рассказывают специалисты.
ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. С 1 августа в Узбекистане полностью сняты ограничения на работу ряда зарубежных социальных сетей, в том числе сети "Вконтакте".
Российская сеть "ВКонтакте" (VK) – одна из крупнейших социальных сетей в мире. По данным пресс-службы "ВКонтакте", в месяц сервисами VK пользуются до 100 млн человек. Популярность социальной сети среди русскоязычной аудитории высока, поскольку она содержит широкий набор онлайн-сервисов, которые позволяют пользователям общаться, обсуждать, смотреть, слушать и создавать свой контент.
По мнению экспертов, разблокировка социальной сети станет преимуществом для самих узбекистанцев.
"ВКонтакте" — коммуникация русскоязычной аудитории Узбекистана со своими родственниками, друзьями и партнерами. Данная соцсеть охватывает всю русскоязычную зону Узбекистана, Кыргызстана, Армении и других стран СНГ. Это также важная зона общения для России", — считает председатель совет российского Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
У соцсети есть множество различных инструментов, позволяющих зарабатывать на контенте или вести свой онлайн-бизнес, не прибегая к сторонним сервисам.
"По итогам 2021 года "ВКонтакте" объединяла 48 млн активных пользователей, которые создавали контент. По данным Brand Analytics, ежедневно свыше 4 млн пользователей публикуют более 14 млн записей "ВКонтакте", — подчеркнули в пресс-службе социальной сети.
После разблокировки пользователи в Узбекистане получат доступ ко всем инструментам "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.
"Набор маркетинговых инструментов, которые предоставляет соцсеть, чрезвычайно полезен для малого бизнеса и самозанятых. Фрилансеры получают доступ к потенциальным клиентам и удобные способы для коммуникации с ними без крупных финансовых вложений. "ВКонтакте" — ключевая социальная сеть в России. Поэтому разблокировка социальных сетей и экспансия на русскоязычные пространства будут способствовать интеграции как людей, так и бизнесов, а также укреплению связей и денежных потоков между Узбекистаном и Россией", — рассказал в интервью Sputnik управляющий партнер Mindsmith, эксперт в области цифровой трансформации, технологических трендов и информационной безопасности Руслан Юсуфов.
Ранее генеральный директор Института исследований Интернета Карен Казарян в интервью Sputnik напомнил, что социальная сеть "ВКонтакте" — это связь пользователей с диаспорой в России и удобный инструмент для продвижения малого и среднего бизнеса.