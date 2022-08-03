https://uz.sputniknews.ru/20220803/roskosmos-zapustit-sputnik-xayyam-po-zakazu-irana-26796316.html

"Роскосмос" запустит спутник "Хайям" по заказу Ирана

"Роскосмос" запустит спутник "Хайям" по заказу Ирана

"Союз" 9 августа запустит на орбиту спутник ДЗЗ "Хайям" для Ирана.

2022-08-03T16:53+0500

2022-08-03T16:53+0500

2022-08-03T16:53+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ракета "Союз" 9 августа с космодрома Байконур запустит на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданный российскими предприятиями по заказу Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса"."На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" по заказу Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении."Хайям" разработали и собрали на предприятиях, входящих в состав "Роскосмоса", объяснили в госкорпорации.Кроме иранского спутника в качестве попутной нагрузки на орбиты запустят 16 малых аппаратов, созданных ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями. Они предназначены для научных и технологических исследований, в частности для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.Читайте также:Пелоси покидает Тайвань: главное о визите

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