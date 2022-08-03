https://uz.sputniknews.ru/20220803/rossiya-gotova-predlojit-svoi-tranzitnye-vozmojnosti-dlya-stran-shos-26787334.html
Россия готова предложить свои транзитные возможности для стран ШОС
Россия готова предложить свои транзитные возможности для стран ШОС
Губернатор Челябинской области предложил создать единую информационную систему логистических хабов.
2022-08-03T12:12+0500
2022-08-03T12:12+0500
2022-08-03T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Россия готова предоставить странам Шанхайской организации сотрудничества свои транзитные возможности по доставке грузов в Персидский залив и Юго-Восточную Азию. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Форума глав регионов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Текслера, это особенно важное направление сотрудничества, особенно сейчас, когда западные порты недоступны.Губернатор также предложил создать единый портал логистических хабов на территории организации, отражающий информацию об условиях использования и тарифах в этих хабах. По словам Текслера, Челябинская область готова взять на себя работу по созданию такого портала.Свой единый портал, по мнению челябинского губернатора, нужен и бизнесменам.Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.Читайте также: Ходжаев: регионы способны эффективно решать сегодняшние вызовы
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шос, форум, челябинская область
Россия готова предложить свои транзитные возможности для стран ШОС
Губернатор Челябинской области предложил создать единую информационную систему логистических хабов.
ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik.
Россия готова предоставить странам Шанхайской организации сотрудничества свои транзитные возможности по доставке грузов в Персидский залив и Юго-Восточную Азию. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Форума глав регионов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Российские регионы готовы предложить свои транзитные возможности для доставки грузов в страны персидского залива, Южной юго-восточной Азии прежде всего в Иран который в сентябре этого года станет членом Шанхайской организации сотрудничества, и далее в страны ШОС, Индию и Пакистан, а также в обратном направлении", - заявил губернатор.
По словам Текслера, это особенно важное направление сотрудничества, особенно сейчас, когда западные порты недоступны.
Губернатор также предложил создать единый портал логистических хабов на территории организации, отражающий информацию об условиях использования и тарифах в этих хабах. По словам Текслера, Челябинская область готова взять на себя работу по созданию такого портала.
Свой единый портал, по мнению челябинского губернатора, нужен и бизнесменам.
"Предлагаем создать информационную систему, которая будет отражать потребности и возможности , промышленный потенциал регионов по единой форме для обмена информацией между всеми участниками форума. Такой механизм позволит бизнесу найти новых партнёров , создаст лучшие условия для развития экономики наших стран", - подчеркнул он.
Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.