https://uz.sputniknews.ru/20220803/rossiya-gotova-predlojit-svoi-tranzitnye-vozmojnosti-dlya-stran-shos-26787334.html

Россия готова предложить свои транзитные возможности для стран ШОС

Россия готова предложить свои транзитные возможности для стран ШОС

Губернатор Челябинской области предложил создать единую информационную систему логистических хабов.

2022-08-03T12:12+0500

2022-08-03T12:12+0500

2022-08-03T12:12+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Россия готова предоставить странам Шанхайской организации сотрудничества свои транзитные возможности по доставке грузов в Персидский залив и Юго-Восточную Азию. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Форума глав регионов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Текслера, это особенно важное направление сотрудничества, особенно сейчас, когда западные порты недоступны.Губернатор также предложил создать единый портал логистических хабов на территории организации, отражающий информацию об условиях использования и тарифах в этих хабах. По словам Текслера, Челябинская область готова взять на себя работу по созданию такого портала.Свой единый портал, по мнению челябинского губернатора, нужен и бизнесменам.Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.Читайте также: Ходжаев: регионы способны эффективно решать сегодняшние вызовы

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шос, форум, челябинская область