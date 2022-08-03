https://uz.sputniknews.ru/20220803/skolko-jiteley-poluchili-grajdanstvo-uzbekistana-26781452.html

Сколько человек получили гражданство Узбекистана

Сколько человек получили гражданство Узбекистана

За полтора года выдано более 1 млн 500 тыс. ID-карт гражданам Узбекистана.

2022-08-03T12:36+0500

2022-08-03T12:36+0500

2022-08-03T12:48+0500

общество

узбекистан

гражданство

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. За прошедшие два года более 72 тысячам жителей без гражданства выдали гражданство Узбекистана. Об этом сообщили представители Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел на пресс-конференции в АИМК.Этому способствовало принятие 13 марта 2020 года новой редакции Закона "О гражданстве Республики Узбекистан" и введение института "признания гражданства".По данным Главного управления миграции, с 2019 года более 6,18 млн граждан получили биометрические паспорта для выезда за границу. Кроме того, с 1 января 2021 года выдано более 1 млн 500 тысяч ID-карт гражданам Узбекистана и лицам без гражданства.Гражданам 57 иностранных государств разрешен въезд в Узбекистан на основе электронной визы, гражданам 76 иностранных государств разрешается пребывать в Узбекистане без визы до 30 дней.Читайте также:Ко Дню независимости нуждающимся узбекистанцам окажут помощь

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