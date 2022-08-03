https://uz.sputniknews.ru/20220803/turdimov-rasskazal-o-sotrudnichestve-s-regionami-rossii-26788554.html

Турдимов рассказал о сотрудничестве с регионами России

Турдимов рассказал о сотрудничестве с регионами России

Он объяснил, в чем заключается преимущество Самаркандской области.

2022-08-03T12:57+0500

2022-08-03T12:57+0500

2022-08-03T12:57+0500

россия

экономика

сотрудничество

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов сообщил об успешном взаимодействии с несколькими регионами России, передает корреспондент Sputnik. "Самарканд является городом-побратимом Саратова, Самары, Красноярска", - отметил Турдимов.Он сообщил, что в настоящее время в Самарканде сосредоточены десятки высокотехнологичных производств с участием иностранных инвесторов.По словам хокима, предприниматели Самаркандской области интенсивно сотрудничают с регионами стран ШОС, в частности, с Екатеринбургом и Челябинском."Преимуществом Самаркандской области является расположение в центре Узбекистана между городами Великого шелкового пути, соединяющего в качестве перекрестка Восток с Западом и Север с Югом, в центре развязки автомобильных и железнодорожных сообщений", - подчеркнул он.Это дает области выгоды в развитии логистическо-транспортных услуг, торговли и расширении экспортно-импортных сделок, добавил Турдимов."Взаимный товарооборот между Самаркандской областью и странами ШОС в 2021 году составил $838 млн. В экономику Самаркандской области со стороны стран-членов ШОС вложены инвестиции в размере $111млн", - заключил хоким.Читайте также:Россия готова предложить свои транзитные возможности для стран ШОС

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россия, сотрудничество, самаркандская область