https://uz.sputniknews.ru/20220803/ukraina-ne-pomojet-zapadu-pridetsya-spasatsya-po-drugomu-26801686.html

Украина не поможет, Западу придется спасаться по-другому

Украина не поможет, Западу придется спасаться по-другому

Не поможет, ребята, зря вы затеяли эту историю с Украиной — угроза демократии исходит изнутри, из самих западных и прочих обществ

2022-08-03T18:15+0500

2022-08-03T18:15+0500

2022-08-03T18:15+0500

колумнисты

украина

запад

демократия

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Эта публикация в американском журнале Foreign Affairs "человека из фонда Карнеги" (то есть супер- и гипердемократа) Стивена Фельдстайна приятна своей откровенностью. Где вы еще прочитаете, что весь украинский сюжет был спланирован исключительно для того, чтобы "оживить либеральный интернационализм, вдохнуть новую жизнь во все более дисфункциональный миропорядок после холодной войны", а заодно запугать десятки стран мира, "обнимающихся с Россией и Китаем"?То есть мы-то это знаем, а вот чтобы один из западных идеологов честно признал, что сама по себе Украина тут ни при чем, надо вдохнуть жизнь в западный альянс, заставить его окрыситься… Это вроде бы новость?А не совсем. Хотя бы потому, что сам же Фельдстайн пишет о "целых когортах" коллег, которые в последнее время именно так, с прекрасной искренностью, и высказываются. Да, если посмотреть, и раньше звучали такие голоса. Вот для примера публикация в агентстве Блумберг авторства Роберта Каплана еще от 1 апреля (и это не шутка). Там текст такой: вы подумайте хорошенько, конкретно для чего надо организовать глобальную коалицию против России, а дальше и против Китая. Вопрос-то не такой простой, как кажется, но дело точно не в Украине, потому что там мы воюем не за демократию. "В конце концов, сама Украина годами была и остается слабым, коррумпированным, институционально неразвитым отходом демократии".И опять — мы-то это знали и знаем, а вот чтобы на той стороне так откровенно признавались в том, что никому такая Украина не нужна.Нет, в самом деле: для неграмотных масс до сих пор остается обязательной к прочтению сказка насчет Киева как светоча и оплота демократии. По всей Европе вывешивают (впрочем, уже устали и снимают) желто-голубые флаги. Раньше европейцам объясняли, что они морально обязаны отдать свой дом мигранту с Ближнего Востока, сейчас объяснили, что если дом после таковых уцелел, то отдать его теперь надо украинцам. Последним раздавали гамбургеры, устраивали овации. Ну и не забудем, что поставки Киеву вооружений для убийства мирных граждан (или военнопленных) той же Украины — это ведь не даром. Вооружения делают на деньги налогоплательщика. И еще много чего не забудем, типа надвинувшейся жизни без нефти и газа. Так что общая идея понятна — помогая украинцам, вы жертвуете, но спасаете наше все.Так ведь это для неграмотных, особенно для европейцев, которые в большинстве своем остаются на редкость восприимчивы к вот такой обработке мозгов. А для слегка более умных есть Фельдстайн, Каплан и многие прочие, которые в изданиях классом повыше откровенно говорят друг другу все как есть: да помойка эта ваша Украина, мы раздуваем там войну, чтобы спасти нашу собственную систему — что бы это слово ни значило.Что спасать систему надо, говорят уже все. Среди дай бог не последних примеров — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая много чего сказала в интервью Asia Times. И что сейчас она работает над книгой с предварительным названием "Реквием по Европе", потому что "той части света, в которой я выросла и которой я была предана, больше не существует". И то, что европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам. И что Европа начинает играть все менее значительную роль в мире, как с демографической, так и с политической точки зрения. И, наконец, что сейчас европейцы все чаще начинают разочаровываться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые беспорядки и антиправительственные выступления. Причина всему — "неэффективное внутреннее управление".Собственно, наши Каплан и Фельдстайн о том и дискутируют. О неэффективности и о том, что, собственно, делать. Первый из упомянутых нас подстрекает посмотреть на мир как он есть и задуматься: а на самом ли деле ему нужна парламентская и прочая демократия. Может, он, этот мир, состоит из очень разных автократий, от плохих до очень симпатичных. И разница между ними в том, работают они или нет. Каплан сорок лет работал корреспондентом по всему миру и точно знает, что людям нужна не демократия, а нечто более конкретное: компетентное правительство, личные свободы, вознаграждение заслуг и чувство справедливости, которое устанавливается существующим режимом. Не говоря о том, что никто так умело не насаждает свободы и прочие хорошие ценности, как настоящие диктаторы. Так что нам, Западу, вообще-то следовало бы просто стравливать одних автократов с другими в каких-то конкретных ситуациях, а не гнаться за одной правильной идеей для всех.Есть подозрение, что если бы Каплан и Фельдстайн сошлись в темном переулке, то один бы оттуда точно не вышел. Дело в том, что Фельдстайн придерживается ровно противоположного мнения по основным вопросам мироздания. Он, правда, довольно похоже диагностирует тот самый развал и дисфункцию демократии: говорит, что по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Венгрию и т. д., бал правят именно автократы. Свобода и прочие универсальные ценности везде в отступлении. И чем более "западная" страна, тем хуже именно там с настоящей, светлой и чистой демократией. Что паршивее всего, налицо массовые выступления людей, озверевших от насаждения общечеловеческих ценностей, за своих автократов.Что делать? А вот тут интересно. Фельдстайн предлагает, по сути, начать шествие тех самых ценностей по миру с нуля. Вот, например, президенту США следует запретить общаться с диктаторами. Кто запретит — скажем ниже, а пока что дадим этому самому президенту послабление: если очень, ну очень нужно все-таки с неправильными лидерами общаться, то только если на другой день этот условный Байден встретится со всеми имеющимися в этой стране демократами и скажет им доброе слово.Так кто же будет насаждать эти идеи? А нужно создать фонд. Один на весь мир. Мощный, такой, что будет, по сути, стоять над правительствами и учить их ценностям и критериям (то множество подобных фондов, которое уже есть, явно не сработало). Вот что такое настоящий глобализм — будь ты хоть президентом США, а не пикнешь.И остается вопрос, а при чем тут Украина с тысячами мирных жителей, уничтоженных киевским режимом, не говоря о прочих потерях и разрушениях. Да вообще она ни при чем. Ее никому не жалко.

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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украина, запад, демократия