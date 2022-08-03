https://uz.sputniknews.ru/20220803/v-uzbekistane-detyam-voinov-afgantsev-xotyat-vvesti-kvotu-pri-postuplenii-v-vuzy-26800137.html
В Узбекистане детям воинов-афганцев хотят ввести квоту при поступлении в вузы
В Узбекистане детям воинов-афганцев хотят ввести квоту при поступлении в вузы
С 1979 по 1989 годы в Афганистане служили более 65 тыс. граждан республики.
2022-08-03T19:23+0500
2022-08-03T19:23+0500
2022-08-03T19:36+0500
общество
узбекистан
квота
бюджет
вуз
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Бюджетную квоту при поступлении в вузы детей военнослужащих ограниченного контингента советских войск в Афганистане могут ввести в Узбекистане, следует из проекта постановления кабмина республики, опубликованного в среду.Документ находится на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до 17 августа. Разработчиком документа выступило министерство обороны страны."Утвердить положение о порядке выдачи рекомендательных писем детям граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана в 1978-1989 годах, для поступления в высшие учебные заведения республики по квоте", - говорится в тексте документа. Рекомендательные письма будет предоставлять министерство обороны Узбекистана.В соответствии с проектом постановления, детям воинов-афганцев выделят квоту в размере 2% от общей нормы приема за счет государственных грантов на очные программы бакалавриата вузов Узбекистана.По официальным данным, с 1979 по 1989 годы боевую службу в Афганистане прошли более 65 тыс. граждан республики, 1,512 тыс. из них погибли, около 2,5 тыс. солдат и офицеров вернулись инвалидами. В Чирчике в конце 80-х годов прошлого века была расположена учебная часть ТуркВО, где проходили подготовку военнослужащие перед отправкой в Афганистан. В 1990 году здесь был установлен мемориал воинам-интернационалистам.Читайте также:В Узбекистане создадут "Совет молодых послов"
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узбекистан, квота, бюджет, вуз, афганистан
В Узбекистане детям воинов-афганцев хотят ввести квоту при поступлении в вузы
19:23 03.08.2022 (обновлено: 19:36 03.08.2022)
По официальным данным, с 1979 по 1989 годы боевую службу в Афганистане прошли более 65 тыс. граждан республики.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Бюджетную квоту при поступлении в вузы детей военнослужащих ограниченного контингента советских войск в Афганистане могут ввести в Узбекистане, следует из проекта постановления кабмина республики, опубликованного в среду.
Документ находится на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до 17 августа. Разработчиком документа выступило министерство обороны страны.
"Утвердить положение о порядке выдачи рекомендательных писем детям граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана в 1978-1989 годах, для поступления в высшие учебные заведения республики по квоте", - говорится в тексте документа. Рекомендательные письма будет предоставлять министерство обороны Узбекистана.
В соответствии с проектом постановления, детям воинов-афганцев выделят квоту в размере 2% от общей нормы приема за счет государственных грантов на очные программы бакалавриата вузов Узбекистана.
По официальным данным, с 1979 по 1989 годы боевую службу в Афганистане прошли более 65 тыс. граждан республики, 1,512 тыс. из них погибли, около 2,5 тыс. солдат и офицеров вернулись инвалидами. В Чирчике в конце 80-х годов прошлого века была расположена учебная часть ТуркВО, где проходили подготовку военнослужащие перед отправкой в Афганистан. В 1990 году здесь был установлен мемориал воинам-интернационалистам.